昔寬待太陽花 今研擬「襲警罪」 蔡政府雙重標準

2018年04月27日 04:11 中國時報 張理國 、 崔慈悌 、 張孝義 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

反年改團體25日衝向立法院，與警方爆發拉扯衝突。（陳君瑋攝）

襲警相關法律比一比

蔡政府強推軍公教年改案7月1日上路，反年改團體八百壯士流血抗爭，共計釀成員警、記者、陳抗人士逾百人輕重傷，府、院、黨一致譴責暴力，行政院長賴清德昨指示法務部、內政部、警政署研議「襲警罪」的可能性，對陳抗人士襲警妨害公務的行為加重處罰。

賴揆指示 妨害公務加重罰

蔡政府推動年改案，今年以來已有退役上校繆德生死亡，上百人輕重傷。面對警民衝突，蔡英文總統昨表示遺憾和痛心，強調政府會依法嚴肅處理；賴清德則表示，針對暴力行為絕不寬貸，政府維護社會治安的決心不會打折，因此他要求法務部等機關研議「襲警罪」。

因台灣偏向大陸法系，硬要植入英美法系的「襲警罪」引發論辯。具有律師背景的行政院發言人徐國勇回應，英美法系及大陸法系都是著重在程序方面，有沒有襲警罪屬於實體部分，並不是台灣是大陸法系、襲警罪在英美法系才有，「應該不是這樣」。

徐國勇的說法有待公評，但政院凸顯「襲警罪」，將八百壯土的年改衝突導向「退伍軍人攻擊警察」意味明顯。

同樣上百人受傷 這回挺警

徐國勇說，太陽花與反年改陳抗的不同，就是學生沒有對記者動粗，不會攻擊警察，「差別非常大」；尤其反年改團體還要檢查記者的記者證及採訪證，昨天有立委及官員要進入立法院，遭反年團體擋車，叫人家搖下車窗看看你是誰，如果是立委、官員就不准進入，「什麼時候國家賦予他們臨檢權」？

然而，回顧當年太陽花學運，當時占領議場的學生也同樣限制記者、立委進入議場，民進黨立委林淑芬因為無法進入議場怒嗆警方「10個男警員這樣對待立委嗎？你們已經剝掉我的衣服還要怎樣，還要脫掉我的褲子嗎？」。

立委林岱樺在太陽花學運期間，也因帶日本媒體進入立法院議場遭拒，跟員警發生衝突，民進黨是否真的善待員警，員警心知肚明。有記者回憶說，當時學生不僅會盤查管制區的居民，也要看記者的「雙證件」（立院採訪證及記者證），學生不僅跟警方數度衝突推擠，光是首周，就有警、民逾百人受傷，連警方要進入議場也要學生同意。回顧太陽花學運，蔡政府明顯兩套標準。

盤查記者、立委 如出一轍

法務部已深入研究襲警罪，至於是納入刑法或獨立成法，還未有定論。檢察司指出，刑法「妨害公務罪」專章，對於公務員執行職務時，對公務員施強暴脅迫者，已有處罰的刑責，如果公然聚眾，更有加重刑責的規定，因警察也是公務員，沒有特別標註職別，特別抽離標註，對其他公務員是否公平尚待探討。

另對於處理群眾陳抗的警察，與平時執行職務的警察是否存有不同？執行一般勤務如遭遇攻擊，是否也符合襲警構成要件，法務部都將深入研究。警政署則表示，不適合在法律訂定前發表看法。

(中國時報)