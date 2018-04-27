金正恩一小步 兩韓和平一大步

2018年04月27日 04:11 中國時報 蔡鵑如 、 陳建瑜 ／台北─首爾連線報導 ／台北─首爾連線報導

「和平、新的開始」！全球矚目、承載著朝鮮半島和平期許的兩韓首腦會談，今天在兩韓非軍事區板門店登場，北韓領導人金正恩上午9點30分（台北時間8點30分），徒步跨越北緯38度軍事分界線，並與在界線另一端等候的南韓總統文在寅握手。會談自當地時間10點30分舉行，預料會後雙方將簽署協議，發表板門店和平宣言。

這場睽違近11年的會談吸引全球3千媒體人採訪，南韓電視台和網路將全面直播。為配合文金會，進行中的兩項美韓聯合軍演也會暫停。

破天荒 金將校閱南韓三軍儀隊

南韓總統府祕書室室長任鐘皙昨天發布會談行程，金正恩創下韓戰後北韓領袖首度跨過38度線的先例，與文在寅相會後，由身著多彩民族盛裝、演奏朝鮮半島最知名民謠《阿里郎》的韓軍傳統儀仗隊護衛，一起步行至板門店廣場，金正恩將史無前例校閱南韓三軍儀仗隊，但為避免不必要紛爭，儀仗活動將避免奏國歌、升國旗環節。

兩人接著前往會議舉行地點「和平之家」，金正恩在一樓簽名留念後和文在寅合影，10點半在和平之家2樓展開歷史性峰會，中午休會期間，金正恩與隨行代表團會返回38度以北的北韓轄區用餐小憩。

峰會下午復會前，文金將在分界線共同植樹，金正恩會用南韓的漢江水，文在寅則用北韓的大同江水象徵著兄弟協力，之後2人再回和平之家展開第二場會談，會後雙方料將簽署一連串協議並發表和平宣言。

板門店植樹 澆兩江水象徵協力

南韓當局晚間6點30分作東舉行歡迎晚宴，同時對外宣布協議相關內容。不過據韓媒《中央日報》分析，可能並非預期的韓戰終戰宣言，而是和平宣言。

韓方稍早揭櫫首腦會討論重點，為半島無核化、建立永久和平機制並改善韓朝聯繫。據韓媒透露，除無核化之外，包括設立南北聯絡辦事處、以及首腦會談機制化等有關兩韓議題，大多已完成祕密協調。

除了無核化 諸多議題已先密商

文在寅的隨行團隊包括先前以總統特使身分，訪問北韓並會見金正恩的國家安保室室長鄭義溶等7人。北韓陣營有9名官員同行，包括冬奧期間訪韓的名義上領袖金永南、金正恩妹妹金與正，以及外長李勇浩。不過，不確定金正恩是否偕第一夫人李雪主南下。

文在寅總統受到南韓年輕人高度愛戴，但南韓年輕人普遍對統一無太大興趣，首爾市中心大概只有首爾新聞大樓掛著以藍色為背景、上頭寫著「和平，新的開始」的英文白字看板。若隨機詢問高麗大學街上的大學生，他會告訴你，他知道有南北峰會，也很關心，但更關心能帶給他們什麼機會。

(中國時報)