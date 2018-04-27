陸轟-6K繞台 丈量祖國河山

2018年04月27日 04:11 中國時報 楊家鑫 、 呂昭隆 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸空軍官網將26日參與繞台的轟-6K機型秀出，並寫上「繞飛祖國寶島」字樣。（摘自大陸人民空軍官網）

國防部昨亦發布多張高清照片，對外表明有全程掌握。圖為國防部公布、參與26日繞台的運8機。（國防部提供）

大陸近期台海周邊軍事動作

昨大陸空軍首次主動且搶先日本及台灣宣布，26日由多個機場起飛，出動轟-6K等多型多架戰機，再次進行「繞島巡航」，並稱「用戰機航跡丈量祖國的大好河山」。同時，大陸國防部發言人吳謙表示，如果台獨勢力繼續恣意妄為，解放軍還將進一步採取行動。「搞『台獨』就是死路一條，搞武力對抗沒有出路」。

繞台巡航成訓練科目

4月至今，大陸已多次出動軍機編隊繞台巡航，而據《央視》稍早披露，其中包括自俄引進的蘇-35戰機。由於蘇-35可對轟-6K全程護航，被認為是大陸在南海地緣政治博奕中的王牌。這也是大陸軍機繞台以後，首度有蘇-35戰機參與的訊息。

解放軍空軍昨發布的消息指出，26日上午出動殲擊機、預警機、偵察機和轟-6K等多型多架戰機，從多個機場起飛，編隊飛越宮古海峽和巴士海峽，實施「繞島巡航」訓練科目，「用戰機航跡丈量祖國的大好河山」。

央視披露蘇-35曾繞台

大陸空軍指出，「寶島在祖國懷中，祖國在我們心中。捍衛祖國的大好河山，是人民空軍飛行員的神聖使命。4月18日以來，空軍連續多次出動轟-6K等戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。」

吳謙昨還特別點名，「繞的島當然是指中國的台灣島」。至於台灣此前在東部外海舉行海空演習，又宣布將舉行漢光演習，吳謙說，「我們願以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一的前景。但必須指出，搞『台獨』就是死路一條，搞武力對抗沒有出路。」

國防部監控公布照片

我國防部昨證實此消息，並公布監控大陸軍機照片，影像很清楚。根據日本發布的資訊，大陸軍機這次共出動6架各型軍機；而依我國防部照片，包括轟-6K轟炸機，機號20119，掛載2枚長劍20空射巡航飛彈；運8機，機號30019，兩者隸屬東部戰區空軍第10轟炸師；Tu-154電偵機，機號B-4016，隸屬中部戰區空軍第空運師。

此外，日前曾傳2架美國B-52轟炸機經巴士峽，抵廣東近海約250公里處折回。大陸軍機26日動作是否針對美國無從證實；另有媒體引業餘香腸族錄音，指大陸軍機囂張譏我軍「你真牛逼，還中華民國呢！」內容，國防部發布聲明澄清，經比對結果，內容經剪輯變造，請勿以訛傳訛。

(中國時報)