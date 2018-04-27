學者：慎防溝通不良擦槍走火

2018年04月27日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

有關大陸昨天首次主動公布繞台巡航一事，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，兩岸這種接二連三的宣傳戰，可能刺激兩岸民眾敵對情緒，造成敵意螺旋不斷上升，反過來限制自己的決策空間；亞太防務總編輯鄭繼文則指出，5、6月適值國軍漢光演習，大陸的軍演密度是否會升高，值得觀察。

揭仲指出，近年中共空軍訓練重點在發展跨戰區聯合作戰能力，並朝遠征型空軍轉型，類似「跨區遠海飛行訓練」頻率只會越來越高；26日共軍的遠海長航訓練與以往相較，在機隊編組與訓練課目方面似無太多特別之處，除共軍搶先主動發布外。

揭仲認為，這又是中共將一個年度計畫內的演訓，經由刻意包裝，進行一個成本低廉、對區域安全情勢也不會造成太大衝擊，卻能對台灣施壓的例子。

揭仲指出，由於中共對蔡政府的兩岸政策與外交政策不滿，類似手法應會持續不斷。倘若又碰上特殊事件，如行政院長賴清德表示自己是台獨工作者等，則頻率會突然增加、手段可能提升。

揭仲表示，面對中共日益頻繁的遠海長航訓練，我方除以「宣傳戰」手法回敬外，也要開始思考倘若共軍飛機突然朝我領空方向接近，或共軍飛機在接近我方鄰接區海域失事時，中共機艦以營救為目的駛入時，我方相關的應變措施，避免因為兩岸官方溝通不順暢而擦槍走火。

鄭繼文表示，最近大陸連串軍演，都是自蔡總統登艦視導海軍測考而起，這是與大陸互別苗頭，是一個冒進的作為，自此之後，大陸即採取一系列軍事上作為，國安單位決策有盲點。

(中國時報)