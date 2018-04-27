兩岸之門 連「縫隙」都沒了

社科院台研所前所長周志懷。（中新社資料照片）

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中國時報
林勁傑／台北報導

台灣一批兩岸與國際關係學者近日赴陸，與對岸重要涉台智庫─上海國際問題研究院舉行閉門會談，包括海協副會長孫亞夫及社科院台研所前所長周志懷等重量級學者與會。周志懷坦言，原以為當前兩岸關係大門雖關上，但仍留有一絲「縫隙」，不過現在看來，連「縫隙」都不見了。孫亞夫直言，現在對兩岸統一更具信心。

此行是由淡大國際研究院長王高成率8位學者與會，主題為世界新格局與兩岸關係。對當前兩岸情勢，周志懷坦言，隨著兩岸關係不斷惡化，現在兩岸之門連「縫隙」都沒了；除蔡英文仍不正面承認九二共識外，包括賴揆連番台獨言論及近日美國頻打台灣牌，都是主因。

周志懷去年從權威涉台智庫─社科院台研所卸任，當時還身兼全國台研會執行副會長兼祕書長。在任期間，曾以「縫隙說」妙喻兩岸指出，「只要有一點兒靈活性，稍微一側身，就可進這門。但如果一定要橫著走，只會頭撞大門。」

周志懷也被視為涉台學者中鮮明的「鴿派」，如今連他都擔憂兩岸之門連「縫隙」都不見，凸顯兩岸情勢惡化已是不爭的事實。

不過，會上另一位大陸學者認為，縱使沒「縫隙」，並不代表大陸會把門「鎖上」，意即門還是能打開，「但要用力一點將門拉開」，就看民進黨政府能否回心轉意。

海協副會長孫亞夫會議總結時指出，若民進黨不改變目前政策，兩岸仍會長期處於緊張狀態，但即便如此，隨著大陸軟硬體實力不斷提升，到2035年外界預測大陸GDP會超越美國成第一大經濟體，到時台灣籌碼已不多，大陸對統一更具信心。

此外，上海市台辦副主任李驍東及中共政治局委員楊潔篪胞弟楊潔勉（上海國際問題研究院前院長）也應邀出席，楊潔勉主談大陸外交政策。王高成說，研討會迄今是第22屆，兩院間互訪已22年。

(中國時報)

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