新聞透視－避免軍演叫陣 扁讓步、蔡能悟嗎

2018年04月27日 04:11 中國時報 呂昭隆

2004年8月30日，前總統陳水扁進行「翔遠專案」出訪中南美，就在啟程登機之際宣布，因中共取消東山島演習，我方也要釋善意，於是取消原定當年9月9日舉行的漢光20號實彈演習。兩岸再怎對峙，軍事不能硬著對槓，扁懂這道理，漢光演習是國軍年度最重要操演，扁都能讓，不知蔡政府是否能悟出此中道理。

兩岸現正大打軍演宣傳戰，在大陸展開一波波軍演及機艦遠海航訓後，國軍立即於本周二宣布漢光演習規畫，大陸昨隨即回敬，首度主動公布軍機繞台，雙方互不相讓。兩岸軍演逐步升溫，這是警訊，蔡政府應效法扁採降溫舉措，而不是亦步亦趨較勁。

扁時代，大陸還沒機艦繞台能力，指標性操演是年度例行的東山島演訓，由於該島地型與台近，加上操演科目具針對性，該演訓活動具相當指標性意義；因此，大陸如「暫緩」或「停辦」東山島演訓，絕對具政治意涵，並可視為善意，有緩衝兩岸軍事對峙意涵。

事實上，那年東山島演習本就小規模，大陸軍隊進駐僅3千人，比起以往動輒上萬甚至10萬大軍的軍演，簡直不成比例，但大陸是否增兵演練或取消，形勢一切未明之前，扁下令取消漢光演習火力展示，以回應中共取消東山島演習對我方的善意。

當時，社會輿論對陳水扁做法均持高度肯定態度，並盼釋出的善意，能獲對岸正面回應，未來並盡可能從傳統性安全和非傳統性安全議題雙管齊下，為兩岸防止軍事衝突建立某種默契，走出第一步。

兩岸現階段不太可能建立軍事互信機制，即使層次位階較低的防止軍事衝突機制，難度也高，但這不意味單方主動釋出善意都不能做，持續而兌現的善意，終究能累積彼此信任。

現今兩岸軍事消長，更甚扁政府時代，居於弱勢的我方，更該退讓釋善意，而非跟著軍演叫陣，甚至擺出一付不惜把戰場帶到島上的姿態。

(中國時報)