東風-26導彈、蘇-35戰機列裝部隊

2018年04月27日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著大陸逐步從大國走向強國，為捍衛核心利益，近來不吝於「秀肌肉」。大陸國防部發言人吳謙昨證實，東風-26型導彈、蘇-35戰機均已列入部隊裝備序列。前者射程可覆蓋美國關島基地，號稱「關島殺手」；後者自俄羅斯引進，是四代半重型戰機，擁多用途、空優和打擊等特性。

此外，解放軍海軍昨也公告，遼寧號航母編隊已完成遠海訓練，返回母港青島軍港。

為捍衛核心利益，大陸解放軍近來不吝「秀肌肉」。吳謙昨證實，東風-26型導彈經試裝試用和作戰檢驗，具備建制裝備部隊條件，已正式列裝火箭軍部隊。不過，他強調，「中國自衛防禦的核戰略和不首先使用核武器的核政策，沒有任何改變」。

吳謙指出，東風-26型導彈是大陸新一代中遠端彈道導彈，具備4大特點，一是擁有完全自主智財權；二是戰鬥部核常兼備，快速核反擊或常規中遠程精確打擊任務皆可；三是打擊目標陸海兼備，具備對陸上重要目標和海上大中型艦船精確打擊能力；四是融合多項新技術，通用化、集成化、資訊化水準高。

同時，吳謙證實，具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力的多用途戰機蘇-35，目前已列裝部隊。

此外，中國海軍網26日宣稱，遼寧艦航母編隊圓滿完成連續10多天的遠海實兵對抗訓練，已返回青島航母軍港。航母編隊12日先在南海接受大陸國家主席習近平檢閱，結束後迅即出航，出巴士、奔西太、過宮古、進東海。

報導稱，期間先後展開突破潛艇威脅區、遠海制海制空作戰和殲-15艦載戰機空海對抗等訓練，並在西太平洋、南海、東海等海域組織對抗訓練，以達到全面鍛鍊提升航母編隊體系作戰能力的目的。

(中國時報)