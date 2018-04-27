新聞透視－以暴制暴 奢談化解遍地烽火

2018年04月27日 04:11 中國時報 朱真楷

面對年改衝突，賴清德揚言祭出「襲警罪」嚴懲。問題是，此舉除有適法性問題，更犯下倒果為因的邏輯誤謬，完全忽視抗爭肇因其實就源自對蔡政府的不滿；不思檢討以暴制暴，此法一開，不僅無助消弭對立，也將徒增對抗張力，奢談化解遍地烽火的陳抗衝撞。

濫用民粹者 終被反噬

游錫堃曾說，「民主政治就是自作自受」。的確，太陽花學運後，蔡英文要國民黨以憐憫心容忍抗爭群眾；執政後更對涉案者撤告。當她決定這樣做，就注定未來某一天，必將有另一批「公民團體」會循相同模式重演抗爭。濫用民粹者，終被民粹反噬，蔡政府不過是自食惡果。

雖然，民主國家的國民，永遠要對政府保持質疑，但當行動凌駕法律，就該受到制裁，這條紅線不該有彈性。所以，退休警消攻擊警察、記者於法不容，違法代價不容迴避。只是，如果連曾歌頌暴力的民進黨也跳下來丟石頭，難道不該自覺羞愧？

「公民不服從」用完就丟

民進黨難道忘了，當前社會運動摻雜「只要我喜歡，有什麼不可以」的氛圍，不就是因為這個黨在推波助瀾嗎？如今突然高舉法治的重要，根本就是把「公民不服從」當免洗餐具，用完就丟。

政府必須理解，反年改之火之所以延燒不滅，其原因除不滿執政黨一再汙衊，就是年改推行以來始終缺乏溝通；行政院寧可和自家立委便當會，也不願過條馬路到中山南路和八百壯士喝杯茶。這群退休者是依約領取終身俸，政府毀約在先，不登門拜訪致意就算了，若還反過來潑糞，人家豈能不跟你拚命？

政府毀約在先還潑糞

如今，蔡政府不思政策推行盲點，還反過來拋襲警罪恫嚇反對者；試問，有了這道罪刑，陳抗就能自此消失嗎？這種邏輯若說得通，是否也該增訂「襲記者罪」、「襲立委罪」，然後立法院就此天下太平？這是愚蠢，還是自我感覺良好？

靠街頭起家的民進黨，說要增訂襲警罪已是莫大諷刺。更嚴重的是，蔡政府若拒絕自我省思，繼續以改革之名行鬥爭之實，製造各族群衝突的因子，那麼，就算把台灣變成警察國家，也止不住遍地的陳抗烽火。

(中國時報)