預期目標達成 八百壯士擇期再戰

2018年04月27日 04:11 中國時報 鄭舲 、 謝明俊 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

繼退休警消抗議年金改革後，退休軍人團體「八百壯士」接力在立法院外遊行表達訴求。但隨著抗議民眾與警察、媒體記者爆發激烈肢體衝突，造成多人受傷，八百壯士昨下午宣布，行動已經達成預期目標，活動解散，後續看民進黨審查法案進度，擇期再戰。

對於前天發生的警民流血衝突，吳斯懷坦言，他們確實有脫序行為，也召開記者會公開道歉，約束爾後的活動不可以再對記者採取這些脫序的行為。只是，他們也希望警方也不要執法過當。

只是，面對外界質疑反年改團體本次行動毆打警察、記者，還包圍台大兒童醫院。一名自稱「涼山好漢一員」的抗議民眾指出，當時他們在現場面對警察時，大家都很克制，怕傷害到警察，「畢竟都是自己人」。但警察裡面總有些「想升官的」，仗著打他們沒事、一還手就依法拘捕的優勢，一而再再而三挑釁，總有些老兵忍不住就會出手還擊。

該名抗議民眾表示，陳抗的陣營裡面，有很多假記者，實則真蒐證，「大家都身為軍人，難道這點小動作會看不出來嗎？」當衝突開始，豈能讓這些匪諜出賣我軍弟兄？此時當然要把他揪出來。他指出，「如果，昨天我們把警察當敵人了，絕對會有更大的傷亡。」

日前的反年改遊行，造成68名員警及14名媒體記者受傷送醫。北市警方逮捕管束57人，他們都是在前天下午於中山南路立院大門前衝突中的現行犯，其中魏姓等9人涉刑法妨害公務及傷害等罪嫌，警訊後昨移送北檢偵辦，檢方複訊後將其中5人諭令限制住居，另4人無保請回。

此外，包括大安分局長周煥興及中山分局長黃永志等多名官警及記者，在衝突中遭人圍毆成傷，涉案人員目前還待警方過濾比對現場蒐證帶，待清查出涉案人員，警方將另行傳喚到案再依法移送北檢併辦。

(中國時報)