藍杯葛軍改 綠嗆審查照時程來

2018年04月27日 04:11 中國時報 楊孟立 、 鄭舲 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

立法院外交及國防委員會昨審查攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，國民黨立委群起占領主席台與發言台，高喊「沒有精算報告」、「先溝通再詢答」，阻礙會議進行；民進黨召委王定宇確定無法排除杯葛後草草宣布散會，但他仍強調法案審查會照既定時程進行。

國民黨立法院黨團則批評民進黨政府是「假改革、真鬥爭」。對於陳抗行動脫序，國民黨團書記長李彥秀呼籲，反年改民眾的陳抗要保持和平理性，但社會也要能理解退役軍人被羞辱成貪婪，所以才會有一些突發狀況。

蔡英文總統昨出席金牌農村頒獎活動，會後接受媒體訪問時，對反年改陳抗發出4項聲明。首先蔡英文對以暴力來表達意見感到遺憾，其次，傷害國軍形象，她覺得痛心，第三是強調政府會不遺餘力照顧退役軍人，最後是年金改革仍將堅定不移地走下去，使年金制度更完善。

民進黨團在散會後旋即召開記者會，譴責國民黨挺暴力、反改革。王定宇批評，2013年前總統馬英九帶著考試院長關中說過「今天不改，明天後悔」，而當初列出第一個會破產的就是軍人基金，如果政府什麼都不做，到了2020破產了，他們要怎麼辦？

軍人年改方案進入審查程序，前天舉行首場公聽會，李彥秀批評公聽會只是過場，國防部長、退輔會主委也都沒有到場了解專家學者想法。李彥秀說，10幾天前行政院突然敲定軍人年改版本，國民黨團不斷詢問，但退輔會、國防部都沒訊息，如果年改會願意花時間和民進黨立委溝通，對於現役軍人、退役軍人，「民進黨難道不用提出更多誠意溝通？」

(中國時報)