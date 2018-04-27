法界質疑民主倒退嚕 重返戒嚴

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中國時報
／台北報導

行政院研擬訂立襲警罪，法界人士大多感到不可思議，因為現有的妨害公務致死傷原本就有加重處理規定，無法理解為何要疊床架屋又訂立新法，律師張宸浩直言，難道要開民主倒車，限縮人民集會遊行的空間，讓台灣重回戒嚴時期？

張宸浩律師援引太陽花學運的判決表示，黃國昌號召群眾翻越圍牆闖入立法院，警民爆發激烈衝突，過程中，抗議者受傷，多名員警也流血掛彩，但法院卻說是因民眾抗拒逮捕致員警受傷不構成違法，就算未來訂立襲警罪，有罪無罪還是法官說了算數。

張宸浩解釋，現有刑罰規定已有傷害、重傷害罪及妨害公務等罪，只要在公務員執勤時故意以暴力攻擊，除了可追究傷害罪的刑責外，因襲擊警察或公務員，造成傷害或死亡，都有加重處罰的規定，不懂為何要再制訂新法，難道是對八百壯士與太陽花有不同標準。

張宸浩說，人民走上街頭表達意見及訴求受憲法保障，但不能以非理性的方式為之，否則就逾越法律的權利保障，將會受刑罰追訴，問題司法可否保持公正，對於暴力行為作成適法判決，如果司法選政治顏色靠邊站，訂再多的法律也無用。

前北檢主任檢察官胡原龍律師指出，政府如覺得對員警多一分保障非常重要，不須再訂「襲警罪」，只要在現有妨害公務罪章多加一款，限定「對公務員中的警察施暴」再加重其刑責，但這可能對非警察公務員造成不平等的對待。

也有法界人士認為，行政院現在是在講幹話，配合輿論民情講了情緒性的立法方向，因為單獨切割立法可行性相當低，況且對於襲警另立處罰規定，那對於救災的消防人員施暴是否也要比照辦理?保家衛國的軍人呢?

更有人指出，訂襲警罪主要是歐美法國家，我國是大陸法體系，此作法會與傳統的法律文化與體系不合，實在沒必要。

(中國時報)

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