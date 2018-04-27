民進黨要不要先為過去的暴力道歉

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中國時報
／台北報導

政府研議訂定「襲警罪」的可行性，退休警察協會總會長耿繼文表示，賴清德選在反年改抗爭後拋此議題，感覺又是分化、操弄的政治手段，以前民進黨在街頭打警察，汽油彈、磚頭齊飛，那時他們大喊「推翻威權！」現在執政卻跟警察摸頭，什麼公權力不容挑釁，雙重標準，講來講去都是漂亮話。

耿繼文指出，太陽花學運時，他從桃園率領6個分隊趕赴立法院支援，包括蔡英文和一群綠營民代都在場，她們手牽手圍成人牆阻擋警察行使公務，有人吐口水，有人用腳踢，大喊：「警察打人！警察出去！」

耿說，當時統計共有100多名員警受傷，這些事情警政署都有資料，蒐證光碟也還在，當年的民進黨，要多暴力有多暴力，現在卻一面倒譴責，要不要為過去的自己先道歉？

警消聯盟召集人陳合良也說，太陽花一堆學生告警察，說什麼警察冷血凶殘，很多人現在還被告跑法院；不料改朝換代了，警察就變成好委屈、好可憐，站在街頭被「暴民」糟蹋，他私下跟基層聊，很多警察都有精神錯亂的感覺。他表示，反年改抗爭後，政府先是推出基層根本領不到，惠而不實的加薪，現在又說要訂襲警法，此時機給人感覺就是政治操作，想要分化在職與退休警察，把退休軍公教抹黑鬥臭，「警察」就是消費品，是威權還是公權力，就是民進黨說了算！

台灣警察權益平等協會副理事長高振修表示，若真要訂襲警法，他們希望修正現行妨害公務罪，把刑責改成「不得易科罰金」，因為很多有錢人或民意代表根本不在乎，覺得罰錢就算了，這樣達不到尊重執法人員的效果。

1名林姓刑警也說，突然要訂襲警罪，感覺很突兀，希望政府不要因為現在民氣可用，就拋出這個議題，結果不了了之，但他支持警察執法，要得到更多的尊重，千萬不要有兩套標準。

(中國時報)

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