花蓮安心住宅 拚1年內完工

2018年04月27日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

永久屋基地位於新城鄉北埔火車站北側、民有路旁，基地面積約884坪，樓地板面積近1700坪。（張祈攝）

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，其中3棟住宅大樓總計191戶災民失去家園，花蓮縣政府推動「安心住宅專案」，26日舉行「安心住宅專案動工典禮」，建地800餘坪、RC結構設計2棟5層樓住宅，總計47戶災民入住，力拚1年內完工。相較九二一大地震，台北市東星大樓經10年重建才完工，兩年前台南維冠地震，耗時兩年才完成重建，花蓮地震高效率重建將創紀錄！

縣長傅崐萁指出，「安心成家專案」在2周內完成協商，3周內完成土地取得、設計規畫及建造申請，將在1年內建造RC結構、雙層隔音玻璃住宅，設定為2棟地上5層、地下1層建築。

近北埔車站 共47戶參與

永久屋基地位於新城鄉北埔火車站北側、民有路旁，基地面積約884坪，樓地板面積近1700坪，初估造價約1.7億元，將分成15、20、30、40及50坪5種大小，總計有47戶參與重建計畫。

花蓮縣政府表示，縣府尊重居民意見，由縣府提供土地及行政協助，興建過程由住戶直接委託廠商建造，工程費用將以善款支付。

選址地點距離市區只需10分鐘車程，鄰近大賣場、市場及學區，機能好、交通方便。

對不願入住永久屋的居民，比照雙北、桃園、台中等公共住宅決標，以每坪11萬元價格換算原住宅大小領取救助金。

不願入住者 可領救助金

雲門翠堤5樓陳先生說，地震後身心俱疲，也沒有心力再去找房子，選擇縣府的永久屋入住，與老家相同大小的40坪住宅，且附近機能不錯，對於縣府能在一年內完工抱持信心。

花蓮縣善款監督委員會召集人張善政說，災後重建就是要快，善款就該用當所用，要發揮及時雨的效率，在建物重建部分匡列7億善款，分別用於土地購買、災民建物興建及補償金發放，建物部分將採實報實銷，目前安心住宅已動土，期待如期完工。

(中國時報)