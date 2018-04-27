張善政讚花縣府超高效率

2018年04月27日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震重創地方，花蓮縣政府快速完成救災、安置、復原及重建工作，相較台南維冠大樓重建歷經2年後才動土，預計2020年完工，花蓮縣政府推出的安心住宅專案，震後3個月內快速動工，預計1年內讓災民重返家園，善款監督委員會召集人張善政讚縣府團隊展現「史無前例超高效率」。

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌及舊遠百危樓，不到2個月內拆除4棟倒塌大樓與舊遠百，其中，統帥大飯店、白金雙星僅耗時6天，被譽為高難度拆除工程的雲門翠堤，也在19天不眠不休中完工，縣長傅崐萁「沒拆完就不過年」的指示，也讓團隊展現十足效率。

相較2014年高雄氣爆，4.4公里道路修復及6.2公里人行道修復，耗時近4個月才全面恢復；2016年南台大地震倒塌大樓，歷經1年多的溝通協調，才終於在事發1年多後在原址進行重建前期工程，15層樓、48戶的新大樓預計2020年完工。

善款監督委員會召集人張善政指出，地震發生時，他是旁觀者，後來參與善款監督委員會，看見縣府效率，很訝異震後2個月就能參加動土典禮儀式，顯示縣長與縣府團隊展現了史無前例的超高效率，也期盼永久屋能如期如質完成，給予受災戶安心過生活的建築。

雲門翠堤大樓主委林葳昨代表住戶致詞，感謝曾給予協助的所有人，尤其傅縣長所有事親力親為，災民辛苦是難免的，但有這麼多人付出心力協助，未來要帶著全國鄉親的關愛和祝福，盡快回到生活正軌。

(中國時報)