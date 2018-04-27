赴陸兼差仍任教長 逾半民眾不認同

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中國時報
／台北報導

教育部卡管逾3個月，根據台灣優勢客服科技公司公布的最新民調，對前教育部長潘文忠處理台大校長續聘案延遲，僅5％民眾表示滿意，不滿意達50.5％；對於新任教育部長吳茂昆赴陸兼差，但仍任教育部長，則有55.5％民眾表示不合理，僅7.1％認為合理。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原訂2月1日上任，遭教育部質疑擔任企業獨立董事、赴大陸兼課等，儘管台大校長遴選委員會表明早已釐清，但教育部仍卡管至今。

優勢客服民意調查中心公布「政事與時事議題」最新民調顯示，對於台大校長管中閔聘任案，延遲3個多月未處理這件事，有64.4％民眾表示知道、不知道35.2％，沒意見或拒答有0.5％。

知道此事的民眾，對當時的教育部長潘文忠處理台大校長續聘案延遲的表現，有5％民眾表示滿意，不滿意則有50.5％，沒意見或拒答的有44.5％。若排除沒意見或拒答的樣本進行推算，則表示滿意有9％，表示不滿意的則高達91％。

外傳管中閔曾在大陸兼職兼課遭教育部質疑涉嫌違法，對此事表示知情的民眾有50.3％，不知道的有48.3％。

至於新任教育部長吳茂昆也赴陸兼差，但仍任教育部長，僅7.1％的民眾表示合理，表示不合理的達55.5％，沒意見或拒答37.4％。若排除沒意見或拒答的樣本進行推算，則表示合理的只有11.4％，表示不合理的則有88.6％。

對於吳茂昆赴陸兼差卻仍任教育部長的合理性，在各年齡層的看法並沒有顯著差異，認為不合理的以50至59歲最高，有62.3％，最低的為20歲至29歲，但也有50.9％。

此份調查是在4月23日至25日進行，抽樣母體為22縣市民眾，有效樣本1072人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點。

(中國時報)

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