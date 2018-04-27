師沛恩使用東華專利 校方促說明

日前控告教育部長吳茂昆（右，王英豪攝）貪汙並涉嫌侵占薪資、兼職設公司與專利侵權的東華教授王純娟（左，張鎧乙攝），26日前往監察院陳情。

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中國時報
／台北報導

教育部長吳茂昆在東華大學校長任內輔導學生成立的「台灣師沛恩生技股份有限公司」，遭爆產品使用東華大學的專利字號，東華大學校長趙涵捷昨天表示，「這樣不妥」，校方已經聯絡公司負責人謝蕙雯及歐陽彥堂盡快到校說明，釐清該產品是否有使用東華大學的專利。

趙涵捷表示，東華大學很早就申請到台灣與美國的綬草相關專利，生科系教授翁慶豐2014年3月向美國、翌年3月向經部提出中華民國專利申請，都是以校方名義申請，但同年9月美國師沛恩公司向大陸、美國、歐盟及日本申請專利，「校方不知情」。

2015年12月，麗臺科技股份有限公司與東華大學簽訂技轉協議金額150萬元、專屬授權3年，並由發明人翁慶豐簽約，隔年包括吳茂昆、翁慶豐、史閔元、謝蕙雯都分得9萬5000元的技轉權利金。2016年8月由謝蕙雯進駐東華大學育成中心並成立台灣師沛恩生技公司，隔年申請綬草專利讓與，校方並未同意，去年12月再度向校方申請技轉申請，校方今年3月再度駁回。

趙涵捷表示，吳茂昆說在美國申請的綬草專利是2.0版，但學校對其中專利內容完全不清楚，加上網路無法查詢該筆專利資料，校方將請公司負責人、美國公司代表歐陽彥堂及台灣公司代表謝蕙雯到校見面說明。

若產品使用到學校專利，校方是否會向師沛恩公司求償？趙涵捷指出，因台灣師沛恩有兩位是東華大學的學生，當初也是鼓勵他們創業，因此會先與他們協商，要求他們先拿出資料比對專利後再研議。

另外，東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟昨上午到監察院陳情指出，吳茂昆自返國任公職以來，屢屢因自己利益而在行政作為上扯出爭議，不管是「國科會吳主委自肥中研院吳所長」，或是「吳校長自肥吳教授」，吳都以自身利益為優先，呼籲監察院查明究辦。

(中國時報)

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