「遴選瑕疵」駁管案 教部恐違法

2018年04月27日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

延燒近4個月的台大校長遴選案，教育部26日將召開會議討論，但昨日卻傳出教育部將以「遴選瑕疵」為由駁回管中閔人事案，對此，台大校長遴選委員會發言人回應指出，校長遴選過程無瑕疵，台大教授也呼籲「教育部事務官三思」，強調法律上管中閔是當選人毫無疑義，如果硬要認定此事違法，那就請教育部面臨法律挑戰。

新任教育部長吳茂昆訂下「本周五做決定」的最後期限，不過，網路媒體卻陸續指行政院高層透露，相關部門認為管中閔兼任台哥大獨董，而遴選委員蔡明興是台哥大董事，已經違反《行政程序法》第33條的迴避事項，因此，教育部不會同意此一違法的台大校長遴選結果，不會發聘書給管中閔。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維指出，遴委會1月31日召開的第5次校長遴選委員會已經確認，管中閔與蔡明興委員並未有《台大遴委會作業細則》排除的相關身分（配偶、三等親、學位論文指導之師生關係），且辦理遴選至今，並未有候選人向遴委會提出具體事實足認蔡明興執行職務有偏頗之虞，因此無從議決是否應解除蔡明興職務。

另《行政程序法》雖設有迴避規定，但《大學法》第9條第3項授權訂定的國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第6條，另設有特別迴避規定，這是經法務部2011年7月4日函復教育部在案，台大遴委會作業細則就是根據這條辦法訂定。

「學校有老師擔任獨董，是榮譽，也是教育部鼓勵的產學合作，怎麼會變成壞事呢？」雲林科技大學科技法律研究所教授、法學博士吳威志表示，獨立董事是參考各國《證券交易法》設立的，用意是請專家學者外部監督公司，而要當獨立董事，須有財經法律講師以上、法官、檢察官、律師、會計師5年以上工作經驗；且選任前2年及任職期間不能受僱、限制持股、不可財務或業務往來，這麼多防弊條件，除了要讓專家學者監督公司，也是請專家學者輔助公司正常經營。

吳威志指出，就遴選程序來說，獨董和其董事的身分，也不在遴委會排除規定內。例如，A校校長候選人是B校畢業，B校校長要來當A校遴委會委員，雖然兩人是校友和現任校長的關係，也沒有在排除規定之內，「因為你如何能推定這種關係一定有利益輸送？」台灣是法治社會，遴選辦法裡沒有排除，就沒有違法。

(中國時報)