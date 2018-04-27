夢想不設限 周筱玲做就對了

2018年04月27日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

周筱玲小檔案

《中國時報》與國立臺灣科技大學聯合主辦的成功之母講座昨以「投資自己、夢想不設限」為講題，特別邀請現為元大期貨總經理的周筱玲分享成功哲學，她學生時期從工讀小妹做起、大學畢業打敗碩士生當電腦公司老闆特助，如今是台灣少數橫跨銀行、投信、證券、期貨的全金融專家，職場生涯突破挫折、邁向高階專業經理人之路，周筱玲說：「夢想不設限，做就對了！」

機會是留給準備好的人

台科大學務長張順教表示，邀請台灣期貨界的精英來校園演講、分享職場寶貴經驗，並以女性角度出發，內容精彩，值得即將進入職場的大學、研究生借鏡；台科大學生會長卓承賢指出，看完周筱玲《我要一輩子有錢》，不僅成為粉絲，也非常佩服她的處世之道。

職場生涯就像馬拉松；周筱玲表示，剛出社會沒背景、也沒有亮眼的碩士學歷，「機會是留給準備好的人！」這句內心話，讓她看到報紙求職廣告也勇於做夢，嘗試應徵電腦公司開出「碩士生」條件，擔任老闆特助的工作；為了取得面試機會，周筱玲準備「一本」履歷表，封面設計主題是「選我就對了」，創意的設計及實力讓她過關斬將，最後與1名碩士生進入最後面試階段。

取得老闆特助最後階段的面試機會，周筱玲最感謝大學教授平日嚴格的要求，因為就讀商學院國貿系時，教授要求學生每天要讀《工商時報》這類專業性媒體，且考試60％的題目來自課外內容，讓她學生時代養成讀報、蒐集資料的習慣，讓她面對電腦公司老闆親自面試時，顯得「接地氣」、時事掌握非常好，是她以大學生身分打敗碩士生最大的關鍵。

只要肯努力就會有成果

周筱玲分享，畢業第1份工作，讓她體認勇於追求夢想、自信心倍增，也相信只要肯努力就會有成果的重要性；而擔任電腦公司老闆特助，也讓她學習從老闆的高度來看事情，不僅窺看公司營運狀況全貌，也學會談判技巧、策略思考以及經營管理等。

台灣80年代證券市場開放，加上周筱玲喜歡金融市場、了解自己的個性，周筱玲決定轉戰證券業，在寶來證券開業時從後勤單位的基層做起，在公司要求開發新客戶下，她學生時期累積的豐沛人脈，讓她榮登非業務單位開戶競賽第1名，最後成了公司的TOP SALES，進而成為管理1400名員工的主管，逐漸在金融業嶄露頭角。

(中國時報)