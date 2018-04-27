SWOT 先了解自己才能圓夢

2018年04月27日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

即將進入畢業旺季，從基層到高階專業經理人的元大期貨董事長周筱玲也曾經歷新鮮人的階段，陷入大公司或小公司、業務或內勤、外商或本土的思考；在踏入職場之際，周筱玲建議新鮮人，不妨先做SWOT分析、從了解、分析自己開始，才能將夢想以「務實」的方式具體實現。

SWOT是優勢（strength）、劣勢（weakness）、機會（opportunity）與威脅（threat）等英文首字母的縮寫，是企業競爭時用來分析自身優勢、劣勢的方法；周筱玲認為，若用這個方式來檢視自己，不僅協助新鮮人了解自己的特色，更重要的是透過「定期檢視」，讓1年後的SWOT分析表上，優點變多、缺點更少。

周筱玲表示，個人的SWOT說穿了就是「資產負債表」，例如終身學習力、樂觀積極、證照等就是個人資產，反之，不善社交、缺乏執行力、語言能力不足等就是負債，透過SWOT分析與師長、朋友討論，只要改善負債、強調自己的特色，就是資產愈來愈多，實現夢想也更跨進一步了。

除了SWOT分析，周筱玲認為「想飛得更高，就先把自己準備好」，職場上除了人格特質、學經歷外，加分的證照、簡潔俐落的外觀以及簡報能力等，也必須具備。

周筱玲說：「養成學習的習慣，是一輩子的財富」，工作態度應該向種麥田一樣，即使每年只收成一次，每天都得下田、全力以赴。

她回憶自己大學時代，立志當成績好、又會玩的學生，不僅忙於學業，也爭取擔任社團領導人的工作，因此，「時間管理」顯得特別重要，她在工作上也期望帶領的團隊，工作、生活品質能達到平衡。

另外，剛踏入職場新鮮人財力有限，年輕是最大本錢；周筱玲分享「加減乘除」投資心法，從最簡單的儲蓄開始，周筱玲認為，儲蓄觀念應修改成「收入減儲蓄等於支出」，搭配減少不必要支出、選擇快速累積財富的投資標的，並做好不可預期風險的準備，小資族也能輕鬆致富。

首先，「加」是指多點耐心與保障，她指出，理財過程當中，時間很重要，需要具備足夠耐心，才能看出效果。

「減」即是強調少點物慾，要減掉「想要」，留下「需要」，她表示，「收入減掉儲蓄才是支出」，每個月要先告訴自己存多少錢，並做好必要支出的安排。

「乘」就是利用年輕本錢、利用槓桿原理，透過時間複利達到財富累積效果；「除」則是去掉人生不可預測的風險、把握每個當下做好準備。周筱玲透露，最大遺憾是媽媽在她大學時就過世，來不及分享成長過程。幫家人規畫保險保障，遇到人生難以預測的風險，才能圓滿解決問題。

(中國時報)