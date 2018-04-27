SWOT 先了解自己才能圓夢

周筱玲分享成功哲學，並與台科大學務長張順教（右）與學生會長卓承賢（左）對談。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

即將進入畢業旺季，從基層到高階專業經理人的元大期貨董事長周筱玲也曾經歷新鮮人的階段，陷入大公司或小公司、業務或內勤、外商或本土的思考；在踏入職場之際，周筱玲建議新鮮人，不妨先做SWOT分析、從了解、分析自己開始，才能將夢想以「務實」的方式具體實現。

SWOT是優勢（strength）、劣勢（weakness）、機會（opportunity）與威脅（threat）等英文首字母的縮寫，是企業競爭時用來分析自身優勢、劣勢的方法；周筱玲認為，若用這個方式來檢視自己，不僅協助新鮮人了解自己的特色，更重要的是透過「定期檢視」，讓1年後的SWOT分析表上，優點變多、缺點更少。

周筱玲表示，個人的SWOT說穿了就是「資產負債表」，例如終身學習力、樂觀積極、證照等就是個人資產，反之，不善社交、缺乏執行力、語言能力不足等就是負債，透過SWOT分析與師長、朋友討論，只要改善負債、強調自己的特色，就是資產愈來愈多，實現夢想也更跨進一步了。

除了SWOT分析，周筱玲認為「想飛得更高，就先把自己準備好」，職場上除了人格特質、學經歷外，加分的證照、簡潔俐落的外觀以及簡報能力等，也必須具備。

周筱玲說：「養成學習的習慣，是一輩子的財富」，工作態度應該向種麥田一樣，即使每年只收成一次，每天都得下田、全力以赴。

她回憶自己大學時代，立志當成績好、又會玩的學生，不僅忙於學業，也爭取擔任社團領導人的工作，因此，「時間管理」顯得特別重要，她在工作上也期望帶領的團隊，工作、生活品質能達到平衡。

另外，剛踏入職場新鮮人財力有限，年輕是最大本錢；周筱玲分享「加減乘除」投資心法，從最簡單的儲蓄開始，周筱玲認為，儲蓄觀念應修改成「收入減儲蓄等於支出」，搭配減少不必要支出、選擇快速累積財富的投資標的，並做好不可預期風險的準備，小資族也能輕鬆致富。

首先，「加」是指多點耐心與保障，她指出，理財過程當中，時間很重要，需要具備足夠耐心，才能看出效果。

「減」即是強調少點物慾，要減掉「想要」，留下「需要」，她表示，「收入減掉儲蓄才是支出」，每個月要先告訴自己存多少錢，並做好必要支出的安排。

「乘」就是利用年輕本錢、利用槓桿原理，透過時間複利達到財富累積效果；「除」則是去掉人生不可預測的風險、把握每個當下做好準備。周筱玲透露，最大遺憾是媽媽在她大學時就過世，來不及分享成長過程。幫家人規畫保險保障，遇到人生難以預測的風險，才能圓滿解決問題。

(中國時報)

夢想不設限 周筱玲做就對了 鼓勵新鮮人當業務 挑戰自我

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。