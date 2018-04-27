鼓勵新鮮人當業務 挑戰自我

2018年04月27日 04:11 中國時報 黃有容 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

「每件事情都要全力以赴！」元大期貨總經理周筱玲認為，態度決定了人生高度，並以自身在證券業的「小資女向前衝」故事，和學生們分享工作中必須掌握的要素。她更建議新鮮人應趁年輕、有受挫本錢，挑戰業務工作，也別排斥輪調，藉由挑戰自我，能力才會更全面。

周筱玲表示，當初到寶來證券的契機，是剛好遇到證券市場開放，朋友一提議就決定加入證券業。公司籌備到開業初期都在後線單位工作的她，接到老闆要求全公司開發客戶的指示，便卯足全力衝客戶數，成為非業務單位的業績王，從此讓老闆印象深刻，兩個月後，就上了最角落的營業台。

從後線轉業務單位，周筱玲無所畏懼。大學工讀時期，她在電腦公司當小妹，由於從服務性社團中培養出不怕與人互動、善於溝通的能力，受到公司業務前輩們的歡迎，分享許多業務經，「聽過這麼多成功故事，就沒有那麼害怕」。在營業台，好人緣也為她帶來許多客戶，例如接觸最多VIP客戶的外交割人員，就和她互相幫忙，讓她從零開始，一步步成為公司的最強業務員。

老闆的第一個考試，就是要求她去帶業績最差的一組，勇於接受挑戰之下，她成功將組員帶起來，讓主管發現她有管理、領導的能力。憶起這段過程，她說自己沒有任何背景，「從沒想過會從基層員工，一路走到總經理」。

周筱玲鼓勵年輕人從事業務工作，年紀越輕時挑戰，越可以接受挫折。她強調，要不斷問自己「是不是把每一件事情都做到全力以赴」，每個人的起點雖然不同，但未來都有無限往上爬的可能，更不要排斥輪調、轉換領域，這都是能學得越來越廣、從「梯型人」變成「π型人」的機會。

她也提醒新鮮人，態度決定人生的高度、成敗，不求上進或不願付出，都無法讓主管青睞。除了要養成學習習慣，累積知識財富，任何事情更都要全力去做，可能會有意想不到的結果，要求自己才會成長。

(中國時報)