勉學子刺激思考 擁抱跨領域

2018年04月27日 04:11 中國時報 黃有容 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

與現場學生對談間，元大期貨總經理周筱玲表示，接觸不同領域能產生各式各樣的火花，透過互動、刺激思考，可以找到更多別人還沒想到的商機，創造先進者優勢。

跨領域是時下很熱門的話題，台科大學生會會長卓承賢問周筱玲，如何面對跨領域溝通？周說，接觸不同領域能刺激各種火花，曾經因發現每個同仁會的程式語言都不同，讓她想到設計萬能API，程式交易就更方便。

另外，FinTech時代來臨，可以用科技方法解決金融沒有效率等痛點，帶來新貌，例如純網銀開放就值得關注，她認為「現在科技跨入金融是最好的時代」。

靈活的思考方式也助她找到優秀人才，她表示，某次招募交易員，就從電玩高手中找，因為工作內容需要手眼合一、動作快，還要能久坐，電動玩家很適合，也真的發掘到不錯的人才。

面對如人工智慧、區塊鏈等新科技，學生問到該如何做準備？周筱玲建議，除本身科系外，可修不同科系的課，也應多關注其他國家在這些領域的應用。

她認為，當然台灣有本身的限制、客戶的不同，因此瞭解客戶要什麼、手中資源有哪些，都非常重要。

周筱玲說，從學生時期養成的讀報習慣讓她獲益良多，強調每天一定要看報紙，或透過手機、網路搜集新聞資訊，另外，她常去實體書店看看熱門書籍有哪些，了解大眾關心的議題，或時常聽演講，吸收講者「台下10年功」的精華，都能讓訊息來源更廣。有時候也必須放鬆、旅行，去接受不同環境的刺激，會有更多想法產生。

(中國時報)