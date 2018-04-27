分時租賃電動車 路得寶吸睛

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中國時報
／苗栗報導

電動巴士每輛造價約1300萬元，雖遠較柴油巴士的500多萬來得高，但凱勝綠能科技公司執行副總劉弘麟表示，中央政府訂定2030年全面汰換國內近1萬2000輛柴油公車，預估未來每年電動巴士有800到1000輛的市場，在政策及時勢所趨下，在客運業市場還有很大發揮潛力。

26日交車的主角是凱勝綠能生產的4輛電動巴士，吸引不少來賓參觀、試乘，而一旁展示的路得寶分時租賃電動車，也十分吸睛，是會場另個「嬌點」。

劉弘麟表示，4年來公司從第1輛綠能電動巴士交車，到26日一舉突破百輛大關，正代表客運業者對採用電動巴士營運深具信心，以及對品質的肯定。苗客選購之初也憂心忡忡，顧慮續航力、妥善率及成本等，但從苗客和其他業界實際營運經驗，證實各方面都優於柴油車，也把愛護地球付諸行動。

劉弘麟說，電動巴士續航力已逾250公里，甚至超越320公里，電池衰退問題不再，也不用像柴油車要定期保養更換、補充5油3水，大約跑5萬公里才更換新胎，妥善率幾乎百分百。

至於充電都利用離峰時間充電，視所剩電力充3至5小時，足夠運作1天，每公里電費1至2元，相較柴油每公里約8至10元，長年下來可大幅降低成本。

綜觀這些優勢，未來客運業者可望提高加速汰換柴油公車意願，政府如同步規畫完善配套措施，綠能巴士後續仍有可觀商機。

(中國時報)

凱勝綠能電動巴士 突破百輛 深耕鄰里打交道 衝出好業績

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