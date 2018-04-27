深耕鄰里打交道 衝出好業績

2018年04月27日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

一場使命感驅動，升級服務內容，讓呂浩廷業績暴增，升任信義房屋市府華平店長。在升任店長的3年前，因配合拓點，不少同事支援他店，呂浩廷與人力吃緊的信義房屋成大店其他同事，為了撐起全店業績，研商對策，決定從深耕鄰里關係著手，不僅讓他業績較過去暴增逾1倍，全店業績排名也大躍進，由2014年位居台南區第13名，躍升為去年的第3名!

剛進入信義房屋時，呂浩廷的表現，在同儕間並不出色，一年業績多在200萬上下，不過，這樣日子並未太久。「剛調到成大店時，因應人力吃緊，與幾位同事開會，研究如何以有限人力發揮最大效益，發覺基本功最重要。」

呂浩廷口中的基本功，就是經營鄰里關係。經過那一段時間的策略翻轉，呂浩廷不但與同事產生革命情感，更團結外，業績也連年表現亮眼，較他剛進入信義服務時數字倍數成長。

「成大店位於成大附近，沒什麼新建案，鄰里經營十分重要！」呂浩廷說，除參與一般里民活動，在大學附近的社區，每年開學、結業前後都是深耕社區的重要日子，因為父母們多會前來幫孩子們找租屋落腳處，或是搬用品回鄉。

為人父母，對子女的租屋處都要精挑細選，房子本身安全與同樓層的租用者都是篩選重點。令他印象最深刻的個案是一位父親，南下看屋前，先打電話到店裡，要求協助找月租金6、7000元的學生套房，看著看著，發現這位父親對同樓層租戶很關心，便試著問是否要購屋買套房，最後這位父親買下了逾2000萬的學生宿舍。

呂浩廷指出，這位父親除要幫孩子找到居住佳、環境好的居所，也希望由自己過濾同宿舍其他租戶，在經濟許可，租金投報率也有3％下，看中一棟環境、屋況皆不錯的學生宿舍，一天內就決定買下。後來，這位好爸爸還介紹了3、4位朋友向他購屋。

呂浩廷不諱言，這類因子女就學而購屋案件，約占他個人成交量1/3，多數是為求子女安定購入優質套房，但也不乏只接買學生宿舍案件。

甫升任市府華平店長，呂浩廷說，過去，他總抱持不求回報的初心，一處一處地拜訪社區，參與並協助鄰里辦活動，與社區住戶建立友誼，雖然須投入相當多的時間，但獲得信任後，獲得助益往往超出想像，以前都是自己前往，未來他將帶領店裡同仁一起做，一起打拚，讓好的能量持續擴大。

(中國時報)