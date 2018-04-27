開放純網銀 明年底前上路

2018年04月27日 04:11 中國時報 黃有容 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

開放網路銀行政策要點

金管會主委顧立雄26日宣布將開放設立純網銀，家數以2家為限，資本額與一般商業銀行相同為100億元，發起人中至少要有一家銀行或金控，且其持股比率應達50％以上，除了必須設總行或客服中心外，不得設立實體分行。預計今年11月完成法規預告、12月起3個月內受理申請，最快明年底上路。

純網銀開放討論多時，金管會終於拍板開放申請。不過對於金管會開放純網路銀行，業界對其前景，都持保守看法。玉山銀行總經理黃男州認為，純網銀發展關鍵在於客戶基礎，就是「原來把客戶黏住的那個東西」，反觀如果沒有任何的客戶基礎，要從零開始，踏入純網銀市場，會是一段蠻艱辛路程。

王道銀行董事長駱錦明也說，純網銀優勢在於限縮銀行的實體據點，將營運成本省下來，回饋給存戶，但如果是「新設」純網銀，沒有其他業務奧援，由於先期投資金額龐大，想要損益兩平恐怕得花個3至5年。

金管會昨日召開記者會，由顧立雄宣布該項政策。顧立雄說，不排斥2家以上金融業者合作，也沒有禁止100％金控持股，而持股的金融業者須有「一定的主導權」。另大股東經營能力、狀況等都會在審查考量範圍內，最重要的是「希望能提供讓我們寬心的治理模」。

顧立雄強調，純網銀會用和傳統銀行以一樣的安控基準、個資規範、洗錢防制和法令遵循來規範，例如LINE若經營純網銀，在通訊軟體業務掌握的客戶個資，不能把這些個資轉換去做純網銀的攬客行銷。

純網銀要和傳統銀行競爭，顧立雄認為，生存的方法就是在虛擬通路上盡可能吸引客戶。對外界質疑純網銀開放的業務和商業銀行網銀一樣，可能無利基，顧立雄說，會透過公聽會跟外界溝通，另外，同時要透過監理讓大眾對網路世界感到安心，這是未來最大的挑戰。

(中國時報)