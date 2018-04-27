對比陸金融創新 台灣只學皮毛

2018年04月27日 04:11 中國時報 黃琮淵 、 陳秀蘭

金管會開放純網銀，表面上看起來是跟進時代潮流，但該想的是，以台灣銀行業的高密度競爭，還有沒有需要再多2家銀行？再者，當分行裁撤，數位交易大行其道，網路銀行缺少金管單位大開大闔的配套法規下，恐怕也失去政府開放網路銀行的意義！ 先看金管會公布的門檻，要求資本額100億元以上，比照實體銀行的資本額門檻，已把純網銀的活力及爆發力閹割了一半。至於發起人資格須有一家銀行或金控，而且銀行或金控持股必須超過5成，說穿了，仍不脫保護金融業既得利益者的心態。

再從金管會宣布網銀開放政策，未來業務範圍與一般商業銀行在網路可辦理的業務一致，在國內銀行早已overbanking（過度競爭）下，網路銀行比照一般商業銀行，充其量只是國內又多一、兩家銀行，開放網銀，意義何在？

平心而論，大陸金融科技不斷創新，從支付寶、微信支付引領的全球移動支付風潮，再到大陸兩大支付巨頭騰訊與阿里，挾著金融科技(FinTech)在電商、移動支付、社群平台與大數據的創新運用，成功顛覆傳統金融。像阿里巴巴旗下的螞蟻金服，就是個中佼佼者，結合人工智慧，FinTech提供不斷創新的商業模式，早已讓螞蟻金服躍升為全球最具價值的獨角獸之一，引領全球網路金融創新轉型。

反觀台灣，第三方支付開放，一度因金管單位保守，法規無法大開大闔，致台灣移動支付遠遠落後大陸，甚至被譏為石器時代。如今金管會開放網路銀行，旨在於因應數位時代來臨，但更多應是希望透過虛擬銀行開放，及金融科技(FinTech)的創新，激發出更多的創新商業模式。但從金管會政策思維仍圍繞在比照一般商業銀行，不禁讓人覺得這樣的開放政策，「只學皮毛，沒有精髓」，這樣的網路銀行何用！

(中國時報)