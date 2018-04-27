文金會成敗關鍵 聚焦無核化

2018年04月27日 01:33 中國時報 蔡致仁 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

文金會動線圖

眾所矚目的南北韓首腦會談「文金會」今日登場。據南韓《東亞日報》報導，除了「無核化」最敏感議題外，文金會的所有議題已經祕密協調完畢，基本達成共識。「半島無核化」是否寫入協議或聯合宣言，是這場峰會的成敗關鍵。如果達成協議，可能被稱為韓朝「板門店和平宣言」以象徵朝鮮永久和平。

緩和軍事緊張 設辦事處

報導指出，南北韓在緩和軍事緊張、設立南北聯絡辦事處和南北領袖會談機制化等議題，兩韓大多已經完成祕密協商並達成協議。因此文金會上將集中討論最敏感議題「無核化」。

青瓦台祕書室室長任鐘皙說，如果北韓能將明確的無核化意志寫入協議，並且確認實現半島完全無核化，那麼文金會就非常成功。南韓執政黨高層人士表示，「除了領袖之間磋商的問題，會談的所有準備工作已經完成」。

任鐘皙坦言，文金會的議題集中在無核化與建立半島永久和平機制。目前北韓洲際彈道飛彈技術已發展十分先進，這次無核化協議與1990年代初、2000年代初兩次領袖會談達成的無核化協議有著根本的區別。這也是本次會談最大困難所在。

兩韓領袖就北韓無核化意志能在何種高度達成協議，以及採用何種措辭明文寫入協議。即使協議中明示「無核化」，兩韓領袖也要親自就實現半島完全無核化達成共識才有效力。

任鐘皙指出，27日兩韓領袖達成協議後，希望該協議能被稱為「板門店宣言」。對於協議公布方式，雙方還在商討中。今年以來為兩韓解凍奔走的雙方會談代表和特使，悉數列入文金會的隨行人員名單，包括南韓統一部長趙明均，北韓領袖金正恩胞妹金與正等人。至於金正恩夫人李雪主是否會隨同南下，任鐘皙回答尚未確定。

DMZ解除武裝 象徵和平

據南韓《中央日報》報導，韓方考慮推動在文金會上發表和平宣言，而非終戰宣言的方案，因為終戰宣言涉及到韓戰停戰協定簽署國，以及簽署和平協定等技術層面的問題，較為複雜。也有看法認為，在美國總統川普與金正恩會談（川金會）之前，韓朝如單獨發布終戰宣言似乎並不合適。

《朝鮮日報》另報導，為推動「DMZ（非軍事區）實質性非武裝」，文金會上也將商討板門店警備兵力解除武裝，和DMZ內GP（哨所）階段性撤離的方案。韓方還向朝方提議，階段性縮減DMZ內GP重型武器和兵力，以及長期撤離GP的方案。

(中國時報)