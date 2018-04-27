韓流北吹 金正恩可是超大咖粉絲

北韓領袖金正恩也哈韓？4月1日南韓藝人在平壤登台，金正恩意外現身，並和南韓美少女團體Red Velvet相見歡，自爆為了看她們演出，特地更動行程。左三持白花者，就是有韓國最美偶像封號的Red Velvet團長Irene。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

兩韓首腦會談登場，南韓演藝圈盼望文金會的成功，能為韓流往北吹引路。金正恩對韓流的喜愛早就不是祕密，且可能是k-pop鐵粉。月初韓流明星前往平壤演出，意外現身捧場的金正恩不但跟著打拍子，還告訴當紅美少女團體Red Velvet，他有在注意她們。

當晚Red Velvet獻上熱曲《紅色味道》與《Bad boy》，金正恩在接見演出人員時自爆，「大家很想知道我會不會到場，來看Red Velvet表演，我本來打算看後天那場，不過我今天為了來看Red Velvet，調整了行程。」

在北韓官方統一發布的照片，金正恩不僅單獨和Red Velvet寒暄，親切與有「國家最美女偶像」封號的該團團長Irene互動，全體大合照時，還讓Irene站在他身旁。表演全程坐在金正恩身旁的南韓文化部長都鍾煥說，金正恩對韓流歌手的歌曲展現高度興致，頻頻與他討論詞曲。

但這是否代表韓流明星可望搭上峰會便車，進軍北韓市場？英文《南韓時報》分析，很難斷言，畢竟在北韓，聽、唱、跳韓流歌曲向來被視為對金氏政權的挑釁，日本《朝日新聞》本月稍早也報導，5名北韓人因為被抓到跳k-pop舞蹈，遭控叛國罪名。

知名男團Super Junior的銀赫25日在IG寫道，「我看了平壤的演唱會，深受感動，希望峰會能擴大兩韓音樂與文化交流。」

(中國時報)

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