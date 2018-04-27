兩韓降衝突 畫安全軍事領域

2018年04月27日 01:33 中國時報 陳建瑜 、 江靜玲 、 黃菁菁 、 王嘉源 ／首爾-華盛頓-東京綜合報導 ／首爾-華盛頓-東京綜合報導

南北韓領袖「文金會」27日登場。南韓外國語大學全球安全合作中心主任黃載皓接受本報專訪表示，這次峰會在「安全軍事領域」上一定會有進展，讓南北軍事衝突減少；他並估計，未來「川金會」後，可能出現「新六方會談」，而北韓無核化時間表可能落在1年半至2年。

黃載皓指出，文金會要討論安全軍事領域，是過去峰會所沒有，因此一定會有進展，包含西海可能減少軍事緊張氛圍，但也僅停留在象徵性，細節須交予南北防長對話。至於關鍵的「無核化」，黃載皓表示，美朝立場不同，但南北韓可先談好達成成果，細節不要公布，將這份成果順勢給美國總統川普當作美朝峰會（川金會）的禮物。

朝向無核化 六方壓陣

黃載皓認為，北韓不會立即放棄核武，一定會討價還價，而美國對於無核化的目標，若從川普任期及選舉推算，可能在1年半至2年得看到成果，否則民主黨會批評他。川普相對也會給金正恩經濟禮物，但他不會願意出錢，因此可能出現「新六方會談」，讓其他國家出錢，將責任分散給各國，一旦無法達到成果，川普再用軍事手段壓迫北韓。

針對文在寅日前拋出南北韓可簽訂「和平協定」，終止韓戰，南韓政府智庫「世宗研究所」常任研究員鄭載興受訪時則表示，若北韓不願棄核，和平協定難以簽訂，況且和平協定不僅是兩韓簽，還需要陸美。

鄭載興指出，陸方當然樂意見南北建立和平體制，但關鍵在美國內部有些人不願看到，一旦南北關係緊密後，美國亞太戰略便須做修正，甚至駐韓美軍也得大幅度調整，而大陸一直想在本區域建高鐵，如此將擴張陸方在朝鮮半島的影響力。若美國國內這些人因此對川普政府施壓，就不利後續的南北關係。

金正恩展現「最大接觸」

華府智庫「布魯金斯研究院」韓國研究主任朴正鉉也示警說，美國帶領國際社會對北韓施以最大壓力，現在金正恩反過來以「最大接觸」因應，在金正恩轉而發動「魅力攻勢」的情況下，將使得制裁變得更難落實。朴正鉉認為，在文金會後，美國除跟南韓、日本要有清楚良好溝通外，更不能對北韓做出任何讓步。

美國前國防部主管亞太事務的副助理部長鄧志強則表示，兩韓的情況與台海兩岸完全不同，不能相較。他也不把文金會視為對美韓同盟關係的威脅，相信美韓聯合軍演會持續，但若須做些內容上調整，是可以有彈性。

和平為主 統一難度高

至於兩韓統一問題，黃載皓認為，文在寅的政策是和平，不會提到統一，因為談統一會讓北韓擔心誰吸收誰的問題。南韓智庫「峨山研究所」前研究員池恩平接受日媒專訪也指出，即使在南韓主導下完成統一，對南韓而言，也會成為經濟負擔，所以南韓的年輕世代反對統一，只有老一輩還有家人住在北韓者仍期盼統一。

(中國時報)