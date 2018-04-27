38度線現場觀察》老一輩有民族情感 青年較務實

2018年04月27日 01:33 中國時報 陳建瑜

在文金會倒數時刻，在首爾公車上、地鐵，鮮少看到年輕人手中的手機滑著新聞，更別說盯著南北韓峰會新聞。首爾市中心逛一圈，大概只有首爾新聞大樓掛著以藍色為背景、上頭寫著「和平，新的開始」的看板。所以，對南韓年輕世代而言，比起關心南北峰會，他們恐怕是更關心明天過後，峰會能帶給他們多少機會。

南韓近幾年經濟在許多人眼中是停滯的，年輕人失業率升高，文在寅承諾創造就業機會，然南北韓和平能夠創造什麼機會？外資看上朝鮮半島局勢願意加強投資，因此年輕人喜歡文在寅，不喜歡北韓，更別談上統一，但願意給文在寅主導下的南北對話機會。

年長者對南北韓三度對話是既期待又怕受傷害，存在對韓戰的記憶，加上一年前見北韓核試爆、飛彈試射的憂心，如今北韓願轉變多一份踏實，即使北韓欺瞞紀錄讓他們也多一份憂慮，但為了大韓民族國家，願為和平統一作犧牲，卻也察覺年輕人對北韓未來可能剝奪他們的工作機會而不願談統一感到震驚。

文金會後，文在寅5月將赴美國，設法澄清川普對北韓無核化的疑慮。北韓的無核化定義涵蓋南韓的無核化，但美國的無核化是僅北韓完全無核化，這中間認知落差，關係著「川金會」能否成行的壓力，明日宣言的字眼更是關鍵。

走在明洞熱鬧商圈，兩韓領袖即將要熱鬧登場，但準備韓國炸雞、炒著辣炒年糕的攤販們，依舊等著南韓經濟春天的到來，也等待著南北朝新和平宣言所帶來的新契機。因此，今天這場峰會，文在寅要寫下的南北宣言，不僅得為「川金會」鋪路，也得回應南韓內部期待。

(中國時報)