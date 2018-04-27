華為供應商 5台廠恐受影響

大陸通訊大廠中興通訊日前遭美國商務部制裁後，另一通訊巨頭華為也遭美國司法部調查。圖為華為公司展區。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
與華為業務相關的5大台廠概況

大陸通訊設備製造與手機大廠華為因涉入伊朗制裁案，正遭到美國司法部調查。陸媒昨點名50家華為全球供應商，其中不乏國際知名大廠，具台灣背景的富士康、聯發科、台積電、矽品、滬士電子5家也入列。華為的市場規模與影響力在中興之上，市場人士擔憂，若任由此事延燒，不僅有害華為的營運與國際化進程，其供應商夥伴也難免受到影響。

華為規模遠超過中興

華爾街見聞昨報導，美國政府的調查會否讓華為陷入與中興相似的困境，已成全球業界接下來關注焦點。目前華為全球供應商超過2千家，包括高通、博通、ARM、英特爾等，其中頂級的半導體公司達26家。華為昨強調，公司遵守其推展業務的國家的所有適用法律和監管規定。

華為近年成長快速，品牌評級權威機構Chnbrand近日發布2018年大陸顧客推薦度指數品牌排名，華為超越蘋果，成為最受用戶推薦的手機品牌。2017年，華為營收約6千億元人民幣（下同），年增約15％，其中，華為手機銷售額約2360億元，華為與榮耀系列手機全年發貨1.53億支。

報導稱，華為能拿下傲人成績，有賴其背後的供應商。報導據此羅列出50家供應商名單，富士康、聯發科、台積電、矽品、滬士電子5家台廠入列。而富士康、高通、DHL、ADI以及安費諾（Amphenol）等5家公司，更連續10年獲得華為金牌供應商榮譽獎。

美點名多家陸企涉案

就在陸美下周即將就貿易爭端展開高層談判之際，25日夜間卻傳出，繼中興通訊之後，美國司法部開始調查華為是否也違反伊朗制裁案，華為並接到美商務部和財政部的行政傳票。本月稍早，美國國會一份報告曾經點名中興、華為、聯想、浪潮、京東方等19家陸企是「商業間諜」。

上周，美方宣布啟動禁售令，禁止美國企業7年內向中興出售零件及軟體，甚至禁止中興與高通、博通、英特爾等美國合作夥伴交流技術，一舉重擊中興。

(中國時報)

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