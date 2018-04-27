美祭刑事調查 打華為力度更重

2018年04月27日 04:11 中國時報 楊日興 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸通訊設備雙雄在美碰壁，且華為恐面臨較中興更嚴厲打擊。據透露，因華為可能違反美國對伊朗制裁案，美司法部正進行刑事調查，事件嚴重程度較中興面對的行政處罰還大，顯示美國已逐漸增加制裁力度。

華為昨聲明指出，公司遵守其開展業務的國家中所有適用法律和監管規定，包括適用的聯合國、美國和歐盟關於出口管制和制裁的法律與監管規定。

《華爾街日報》引述知情人士說法，美司法部正對華為展開刑事調查。路透指出，紐約檢方至少從去年就對華為進行調查。《紐時》此前也報導，美財政部前年底曾對華為發出傳票，調查華為是否違反美國對古巴、伊朗、蘇丹、敘利亞等國的貿易管制。

每日經濟新聞指出，上周中興通訊因違反伊朗案和解令的協議，被美商務部禁止在未來7年向美企購買零件、技術。如今華為除了可能要接受美商務部、財政部的潛在行政懲罰，還有可能面臨刑事罰責，涉嫌參與非法出口案的相關人士也恐被起訴，面臨更嚴厲制裁。

中金公司昨發布報告稱，目前美國僅是展開調查，市場不必過度驚慌，美國費城半導體指數也反映出市場面情緒穩定。但若美國真的對華為採取限制措施，可能影響全球產業鏈穩定、5G網路的推進。

從4月初美國對大陸商品大規模課徵高關稅開始，美國制裁力度與針對性越來越強。鑑於5月初美國代表團將赴大陸談判，美國也可能是在為自己增加手中籌碼。

此外，在通訊設備、手機等產品擁有高市占率的華為和中興，早就是美國眼中危害國安的大陸企業，近年不斷有議員、情報機構呼籲禁用這2家廠商通訊產品。

(中國時報)