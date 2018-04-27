習喊話 要核心技術靠自己

2018年04月27日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸通訊大廠中興通訊日前遭美國商務部制裁後，另一通訊巨頭華為也遭美國司法部調查。中共總書記習近平昨在武漢巡視一家通訊公司時表示，現在核心技術、關鍵技術、國之重器必須立足於自己，「下一步科技的攻關要摒棄幻想，靠我們自己。」

央視報導，習近平昨到武漢烽火科技集團有限公司，察看企業自主創新、產品展示，了解企業實施轉型升級、優化調整產業結構等情況。習向烽火科技員工表示，他希望看到大陸的民族企業、國家企業能夠健康成長；現在核心技術、關鍵技術、國之重器必須立足於自己。

習近平說，過去大陸不得不自力更生，勒緊褲腰帶，咬緊牙關，還創造了「兩彈一星」（原子彈、氫彈、人造衛星），這是因為大陸發揮了另外一個優勢－制度優勢，集中力量辦大事。

他強調，「社會主義一方有難八方支援，下一步科技的攻關要摒棄幻想，靠我們自己。」

據官網簡介，武漢烽火科技集團是大陸光通訊發源地，是大陸主要的資訊通訊領域產品和綜合解決方案提供商；是集光電器件、光纖光纜、光通訊系統和網路於一體的通訊高技術企業。

另外，中共黨媒《人民日報》海外版「俠客島」昨引述美國雙月刊《外交事務》刊文〈中國總結：北京是怎樣讓美國期望落空的〉，「以子之矛，攻子之盾」說明美國面對大陸，到底在焦慮什麼？

文章強調，美國一直期望能夠決定大陸動向，但總是高估計了自己的能力；美國人認為，憑藉美國實力和霸權，可把大陸塑造成讓美國喜歡的國家。但歷史證明，華盛頓實在太過自信。

文章說，大陸一系列國際戰略讓美國感到危險。「大陸領導人不再堅持鄧小平說的韜光養晦，而是強調站起來、富起來，強起來」。

大陸涉外人士則認為，大陸綜合國力崛起，美國勢必出手壓制大陸發展，最近貿易戰就是針對「中國製造2025」而來。

(中國時報)