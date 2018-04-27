李克強會趙小蘭：談判大門敞開

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中國時報
李文輝／綜合報導

陸美貿易戰延燒之際，大陸國務院總理李克強昨會見美國台裔運輸部長趙小蘭時表示，陸美經貿合作本質上是互利共贏的，貿易衝突沒有贏家，「中方談判的大門是敞開的」。趙小蘭則表示，當前美陸關係處於發展的重要階段，雙方正在努力克服面臨的一些困難，希望雙方就經貿問題的磋商取得積極成果。

據中國政府網消息，李克強表示，陸美發展穩定健康的關係符合雙方利益，也是國際社會的期待。大陸國家主席習近平與美總統川普多次會晤和通話，雙方應遵循兩國元首達成的重要共識，正確看待陸美關係，相互尊重、平等協商，擴大共識，管控分歧，推動兩國關係穩步向前發展。

大陸外交部官網昨也發布，大陸外交部長王毅昨在北京應約會見出席陸美交通論壇第9次會議的趙小蘭。雙方就陸美關係及共同關心的其他問題交換了意見。

陸美貿易戰延燒到高科技智慧財產權爭端，華府為圍堵大陸收購敏感技術，正評估啟動《國際緊急經濟權力法》可能性。大陸商務部發言人高峰26日表示，陸方已做好了應對任何可能的準備。同時，由於投資環境的不確定性，一些陸企放慢在美國投資步伐，甚至取消在美國投資計畫，放棄美國市場。

被問及華為是否違反美國制裁伊朗的規定時，大陸外交部表示，大陸反對一國以其國內法控制他人；並呼籲美國勿做出任何會傷害開放的國際貿易之舉。

(中國時報)

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