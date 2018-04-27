北韓專列載傷亡陸客 金正恩送行

載有大陸32具遇難者遺體及2名傷者的專列昨從平壤啟程回大陸，北韓領導人金正恩親自到車站送行，並登上列車慰問傷患。（美聯社）

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中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸旅遊團日前在北韓發生重大交通事故，造成多人傷亡，昨凌晨，載有大陸32具遇難者遺體及2名傷者的專列從平壤啟程回大陸。北韓領導人金正恩繼日前著「白袍」現身醫院探視傷患後，昨又親自到車站送行，並登上列車慰問傷患。大陸駐北韓大使李進軍、使館工作組和醫療專家乘專列同行，昨上午9時，專列抵達遼寧瀋陽。

據韓聯社照片顯示，金正恩親自登上列車，表情肅穆，慰問傷者時緊握傷者雙手，關切之情溢於言表。同時，金正恩也再次向李進軍表達他對罹難者的深切哀悼及其家屬的誠摯慰問。

金正恩表示，他本人、朝鮮勞動黨及政府對此次事故深感責任重大，深知任何言語都難以減輕遺屬的悲痛，希望盡一切所能給大陸同志帶去一點安慰。他強調會嚴肅調查和處理此次事故，並採取措施防止同類事故再次發生。

事故發生在22日深夜，載有一團大陸遊客的旅遊巴士，於北韓西南部黃海北道要返回平壤，行經當地一處大橋時疑因天候不佳致巴士墜落，導致32名大陸公民和4名北韓公民遇難，2名大陸公民受重傷。

北韓當局對此高度重視，金正恩還與北韓名義領袖「最高人民會議」委員長金永南及北韓內閣總理朴奉珠聯名向大陸國家主席習近平、國務院總理李克強及全國人大委員長栗戰書發慰問電。

金正恩昨在火車站瞭解遺體搬運情況，並親上列車慰問傷者之後，與北韓總理朴奉珠等要員，目送專車離開。列車順利抵達遼寧瀋陽後，由大陸民政部副部長高曉兵代表迎接。

另據港媒稱，事故旅行團是由大陸左派網站「烏有之鄉」旗下「星火旅遊」以「紀念抗美援朝戰爭勝利六十五周年」名義組織的「紅色之旅」。

(中國時報)

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