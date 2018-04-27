產業園區利多 帶動房市買氣

2018年04月27日 04:12 中國時報 黃繡鳳 文/

中部科學園區大廠持續投產，加上新興的台中軟體園區即將落成，吸引大量就業人口進駐，也創造區域的房市榮景。

繼台積電宣布投入7000億元資金於中科擴建新廠後，日本安川電機也選擇中科成立機器人技術服務中心，再加上巨大集團在中科設立全球總部，高科技就業人才入主，也帶來租屋、購屋的需求。

中科園區位在台中市大雅區，距離台中國際機場約10分鐘車程，也可快速連接國道1號與台74線，南來北往交通便利。而學府路、雅環路商圈發展成熟，生活機能齊全，更是區域超夯的地段。

中科園區 生活機能佳

該區新成屋富宇「大雅」、「勝興A+」、「Money曼尼」等案，目前實價登錄約在每坪18～26萬元；屋齡6年的久樘「好雅」，去年低樓層的交易紀錄也有18～21萬元的行情，顯示該區域房市量、價穩定上揚。

至於久樘「彩色童畫」預售新案，基地位在雅環路3段與學府路口，緊臨大雅區公所，周邊有大明國小、大雅國小、大雅國中等知名學校。

該案與久樘「童畫世界」、「好雅」等案形成優質的社區街廓。其規畫36～39坪，為均質的3房產品，單層僅3戶，通風採光良好，又單純好住，普受科技主管青睞，目前銷售率已破8成。

以工程品質見長的久樘開發，陸續有別墅案「禮讚」、「囍悅」及大樓案久樘「好雅」、久樘「童畫世界」等建案，市場上已建立口碑。 甫完美落成的久樘「彩色童畫」個案，擁有學區、商圈優勢，客戶指名度相當高。

軟體園區 產值逾150億

而台灣首座結合文化創意、數位內容、資訊軟體與3D科技的創意經濟園區-台中軟體園區，位於大里區中興路1段，面積逾4.96公頃，土地已百分百出租使用。包括鼎新電腦、網銀國際投資興建集團總部，以及大買家與佑順開發商辦大樓，未來將有5000人次就業，創造150億元以上產值。

看好政策利多帶來的區域優勢，精銳建設率先進入大里軟體園區推出「精銳軟園1號」個案。

該案預計興建地上11樓、地下2層大樓，規畫25～38坪、2～3房產品，戶戶3面採光，每戶總價僅600多萬元起。

在房市景氣逐步回穩後，該案推出2個月已熱銷8成，其精準的把握首購、小家庭需求，完善的產品規畫，都是熱銷的主因。

而位在大里文教區的聚合發「君大院」，緊臨十五期重劃區和大里運動公園，由7期豪宅團隊規畫。其擁有37項公設的泳池度假宅，戶外庭園占地1150坪，獨創戶外泳池宴會廳，產品36～45坪，3～4房，總價888萬元起。

另外位於新仁路，內新市場附近的大耀「中興墅NO.2」別墅產品，每戶總價1188萬元起，3月10日甫推出就受到當地購屋者的矚目，當天即售出2戶，銷售紅不讓。

(中國時報)