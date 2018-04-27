捷運藍線加持 置產客搶進沙鹿

2018年04月27日 04:12 中國時報 黃繡鳳 文/

台鐵紅線、捷運綠線進入完工倒數，捷運藍線也通過交通部審查，未來三軌全面通車，將會帶動沿線房市發展。

捷運藍線納中央前瞻基礎建設計畫後，3月底已成功通過交通部審查，預計今年年中就會正式進入實質設計階段。

捷運藍線目前核定東起台中火車站，西至沙鹿車站，主行經台灣大道，規畫共15座車站，最大亮點是與捷運綠線G9市府站共站，形成十字網絡，且未來還有望延伸至梧棲及台中港。

捷運綠線沿線文心路交會台中多條重要道路，中清路、台灣大道、向上路、五權西路等，行經北屯、北區、5、7、8期等精華機能區。

其中幾站又與走東外環，途經有豐原、潭子、頭家厝、松竹、太原、台中、大慶等站的台鐵高架捷運化紅線共站轉乘，終點進入台中高鐵站。

在三軌的人流、錢潮串聯下，沿線效益相對加乘，因此隨著各軌道進度報佳音，沿線不動產也倍受看好。

捷運綠線G0、G12站周邊品牌建案自住詢問、買氣高。北屯區近G0站的磚造藝術創作宅「總太織築」，因銷售讓利誠意十足，善於經營住戶關係、舉辦活動織造幸福感建築，成功擄獲許多首購、自住客芳心，開賣至今僅剩1戶。

G12站旁全新落成的遠雄「文心匯」6月即將交屋，目前已近完銷，遠雄南屯區新案也醞釀進場中。

看好捷運藍線開發，將增進海線與市區連結，近年清水、沙鹿等區房市也吸引不少自住、置產客搶進。

據正心不動產房市資料顯示，2017年沙鹿建物平均單價比鄰近的西屯、南屯每坪少3～6萬元。

久樘開發在沙鹿區建案皆有不錯成績，建築履歷的工程透明化讓消費者願意埋單，近期釋出「再遇天鵝堡」捷運店面，規畫40～60坪，又掀起一股風潮。

(中國時報)