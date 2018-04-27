洲際W 團購打卡購屋祭優惠

2018年04月27日 04:12 中國時報 黃繡鳳 文/

11期重劃區近來重大利多不斷，包括好運來洲際宴展中心營運，錦村市場BOT案、中信金控集團陸續進場開發，11期崇德、洲際雙核心商圈儼然成形。

為了掌握11期商機，永福地產推出「洲際W」預售新案，主打高低樓層通通「均一價」。

且網路下訂每坪折價2萬元、臉書打卡並出示訂購代碼，每坪再折價5000元，若團購5戶每坪繼續折價3000元，目前已簽約200戶，銷售成績相當亮眼。

「洲際W」個案基地位於崇德十九路近四平路，未來正對商場影城第一排，開車1分鐘即可上台74線，地段優越。

「洲際W」個案產品規畫也很完善，建築外觀設計與棒球四縫線弧形做搭配，獨特的線條與斜面設計，嵌上絕美的燈光計畫，未來將會是11期最美亮點。

基地面積3114坪，緊鄰2500坪公園綠地，強調無限棟距景觀，預計興建6棟地上24層、地下5層住商大樓，有4戶店面。

產品規畫2～4房，建坪為27～45坪，戶戶通風採光良好。6棟分3個接待大廳管理，各自有門廳、社區祕書、警衛和車道等。

另外，「洲際W」個案也邀請兩岸知名空間設計師-潘正，為住戶量身打造1棟500坪清水模的私人獨立會館。

1樓備有200坪用餐空間；2樓則有25米無邊際溫水游泳池，結合SPA、烤箱、兒童戲水區，另外還有戶外烤肉區。3樓整層規畫健身房，專業有氧教材、重訓器材，還有教練提供專業指導，4樓則是浪漫的空中花園。

除了均一價，業者更順勢推出網購獨家優惠，未來將推出網路線上購屋、3D看房網站，消費者可由電腦線上看房，直接預覽家的模樣、屋外的視野景觀也清晰可見。

業者為了貫徹均一價的決心，除了非官方群組外，更由公司主動成立官方群組，針對已購客戶提供及時服務，讓客戶更安心。

(中國時報)