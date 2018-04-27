建商獻愛助學 藝起響應

由台中市建築經營協會、逢甲大學EMBA第11屆聯誼會、龍寶建設等企業界，聯合舉辦的「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，盛況空前。圖/黃繡鳳

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中國時報
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由台中市建築經營協會、逢甲大學EMBA第11屆聯誼會、龍寶建設等企業界，聯合舉辦的「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，21日晚上在中興大學惠蓀堂開演，盛況空前。當晚募集的款項扣除活動開辦費用，全數捐贈給台灣行動菩薩助學協會，協助推動「育成試探」及「發願成才」計畫。

「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，藉由歌聲的凝聚，讓愛再次循環。當晚表演歌手陣容堅強，包括金曲歌后詹雅雯、黃妃，溫暖男聲李子森、李明洋，以及超偶天籟符瓊音、朱俐靜等人。

在演唱會一開場，麗明營造董事長吳春山也獻唱2首歌曲，並補足捐款到900萬元，其拋磚引玉投入公益善舉，備受各界肯定。

素有慈善歌后之稱的詹雅雯，因童年時家境困頓，為了分擔家計，差點成了中輟生。因此當她看到生活艱苦的小孩，就好像是當年的自己，此次的演出，她全力以赴，並發起宣導活動。

至於金曲歌后黃妃，出生在眾多兄弟姊妹的大家庭，家境小康，且父母重視教育，讓她能依照自己的興趣發展。她認為在學習路上若沒有人提點、給予援助，一旦迷失方向，將成為一輩子的遺憾。因此她願意以公眾人物的影響力，讓更多善心人士看到孩童的需要。

各大歌唱比賽的常勝軍李明洋，也相信「行動菩薩」教導孩子的技能，就像陪伴他追夢的吉他，將改變孩子的一生。

李子森在追尋歌手夢的道路上，幾經波折與不如意，因為有家人與朋友的支持，才能如願成為歌手，他也希望自己也是支持孩童的力量。

來自馬來西亞的「粉紅坦克」符瓊音也強調，能為台灣盡一份心，用音樂集結眾人的愛心，幫助生活資源匱乏的孩童朝夢想前行，對她而言意義重大。

朱俐靜高中時期，曾參訪創世基金會，在心中埋下扶弱行善的種子。她希望此次活動能帶給艱困的孩子希望的曙光。

台灣行動菩薩助學協會自承辦以來歷經14年的光景，助學助養的學生已累積上萬人次，從以往的「給魚」支助，轉變為給「釣竿」的協助。透過「育成試探」及「發願成才」的技職教育計畫，助孩子習得職場所需的技職技術，並從中幫助孩子建立自信心。

(中國時報)

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