雙橡園1812 老客戶回購率超高

位於單元二的「雙橡園1812」個案，去年底開工前即已迅速完銷，備受業界矚目。圖/黃繡鳳

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中國時報
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位於單元二的「雙橡園1812」個案，去年底開工前即已完銷，創下高達95%的老客戶回購率，備受業界矚目。

已邁入第15年的雙橡園開發，一直堅持走自己的路。包括不蓋接待中心，打造3A建築會所，堅持採用標配、為客戶量身打造的客變服務，因此大大提升了入住率。

從F1特區開始，雙橡園開發在軟體上更加用心，包括主廚進駐供餐，還提供專車接送等服務，讓住戶愈住愈滿意。

為了更貼近客戶的心、幫客戶解決問題，雙橡園進一步成立「深耕物業」，並於去年底「雙橡園V1特區」交屋時進駐，提供完善的軟硬體服務。

包括高鐵、百貨公司以及孩童上下學接送、引進台北頂級餐飲團隊「吉品海鮮」進駐，並邀請歌手駐唱等一系列的創舉。

「雙橡園1812」新案，基地位於單元二森綠新特區，緊臨繁華的公益餐飲名店新聚落。廣達1812坪的基地上，大手筆保留了1,400坪莊園綠地，興建地下2層、地上26層，共108戶的大樓，還規畫了億萬豪宅都稱羨的單進、單出的大車道，美觀又實用。

個案燈光設計同樣邀請到上海世博台北館照明規畫「孫啟能」大師操刀，孫啟能同時也是「雙橡園V1特區」101Bar夢幻華麗的燈光設計者。

因此，1812新案僅通知了不到300位老客戶，其中62組客人便完銷了108戶的社區，創下雙橡園開發客戶回購的新紀錄。

(中國時報)

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