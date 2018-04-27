印尼運毒1公噸 8台嫌判死

8名台灣毒販中的5人，26日被押往雅加達的法庭等待判決，他們被控走私安非他命毒品，法院將8人判處死刑。（法新社）

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中國時報
／台北報導

台灣與印尼警方去年7月合作破獲印尼史上最大宗安非他命走私案，在萬丹省海邊查獲到1公噸安毒，印尼警方當場開槍擊斃30歲台嫌林明輝，逮捕陳威全、徐勇立、廖冠宇、蔡志鴻、孫國泰、郭春源、孫志峰及莊金生等8名台嫌，印尼法院26日判決8嫌死刑，讓在印尼的台籍死囚增至19人，另有6名台嫌遭當場擊斃。

辯被騙 檢方戳謊定罪

8名台嫌雖在法庭上供稱，是被騙參與運毒，懇求法官不要判處死刑，但檢方查出，船長蔡志鴻及孫國泰等4名船員駕駛遊艇運毒，廖冠宇和陳威全幫忙裝運及卸載毒品，徐勇立協助接貨，在印尼走私1公斤安毒就會被判死、證據確鑿下，8嫌最終難逃一死。

南雅加達地區法庭審判長哈如諾宣判時說：「被告被認定，犯下超越合理懷疑的勾結走私毒品行為。」報導指當時印尼警方接獲台灣警方通報，查獲台嫌企圖走私從大陸來的船隻所運送毒品，以約50箱分裝，總重約1公噸，估計市價約值1.44億美元（約42.8億元台幣）。

史上最大 共犯遭擊斃

部分被告則是在毒品交運至雅加達以西125公里的海灘時當時被捕，其他是在靠近新加坡海域的疑似毒品交易船隻被逮。

其中，警方在圍捕過程中，徐勇立駕車衝撞拒捕，印尼警連開數槍，當場擊斃林明輝，車上另名嫌犯廖冠宇嚇到腿軟下跪，哭喊：「我們錯了，別開槍！」警方共查扣51大包、印有昆明字樣的豬飼料袋，發現內藏1公噸安非他命，創下印尼最大的毒品案。

警方統計，截至目前為止，共有111名台嫌在印尼因涉毒被逮，且大多為販賣、運輸毒品等重罪。在19名死囚中，陳嘉偉、羅至誠、王安康等3人已於2016年2月遭印尼最高法院判死定讞。

金胸罩闖日 3台女遭訴

此外，據日本共同社報導，47歲台灣女子邱淑芬與2個女兒將總重10.5公斤，市值約5000萬日圓（約台幣1400萬元）的黃金藏在胸罩內，去年11月在函館機場被查獲。3人因違反日本關稅法等罪遭起訴，函館地院昨首度審理，她們對起訴內容坦承不諱。

檢方對3人求刑1年，其辯護律師強調，他們只是扮演運送金塊的角色，請求緩刑。法院將在5月16日判決。

(中國時報)

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