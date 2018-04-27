海巡南海抄暗艙 破8億安毒

2018年04月27日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

海巡署「宜蘭艦」19日清晨在南海太平島附近海域，攔截1艘疑似由馬來西亞返台途中的屏東籍漁船「義守號」，在船內密閉船艙起出35袋、總重達831.8公斤的安非他命，市值高達8億多元，海巡人員當場將義守號、曾姓船長等4人及毒品押返台北港機動海巡隊，刻擴大追查毒品來源及幕後販毒集團。

海巡署調查，義守號漁船的61歲曾姓船長，以一趟300萬元代價，接受國際販毒集團委託，雇請59歲李姓、58歲陳姓男子及25歲印尼籍漁工一同以漁船走私運毒。今年1月，該船從高雄興達港出發，前往馬來西亞接運安非他命，為躲避查緝，還以飼料袋包裝安非他命，藏在船內廚房下的密閉船艙，企圖闖關運毒來台。

海巡署日前接獲情資，指有販毒集團利用我國籍漁船運毒，隨即由新竹查緝隊報請檢察官指揮，會同新竹市刑警大隊組成專案小組，以大數據分析掌握該漁船航線，發現該船關閉GPS訊息逃避定位，決派遣3000噸級宜蘭艦航行至距台灣1800公里外的南海海域實施攔截。

19日上午6時許，宜蘭艦在太平島西北方約200公里附近海域，成功攔下義守號漁船，查緝人員登船後，在密閉船艙中查獲831.8公斤安非他命，立即將毒品、漁船及船上4人押回調查。

新竹機動查緝隊副隊長王需楓表示，該漁船在海上遭宜蘭艦攔截時，一度自行漏放油料，企圖阻止查緝人員將漁船拖回台灣，所幸查緝人員迅速以快艇登船並控制船隻，目前研判接運毒品地點為馬來西亞，將在偵訊4名嫌犯後，釐清毒品確切來源及幕後主謀。

(中國時報)