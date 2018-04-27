10刀割頸殺女友 男嗆投湖失蹤

2018年04月27日 04:11 中國時報 陳慶居 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

張姓男子懷疑印尼籍陳姓女友另結新歡，冷戰近2個月，前晚疑在苗栗租屋處發生口角，張涉嫌持刀朝陳女胸、背及頸部猛刺10多刀並割斷頸動脈，陳女送醫不治。張行凶後向繼父表示鑄下大錯，駕車前往新竹峨嵋揚言投湖尋短，警、消尋獲車子，但張下落不明。

警方調查，44歲陳女已由印尼歸化我國籍，已離婚，平日經營早餐店，44歲張男則是新竹客運司機、未婚，2人認識交往5年多並於2015年同居。張最近懷疑陳女另有新歡，情緒不穩定。

前晚，張在2人租屋處持刀刺殺陳女後，以LINE發訊息向羅姓繼父表示犯下大錯，並稱「當看到簡訊後，我可能已經去陪媽媽了，感謝這些年的照顧，不得已選擇這條路」。

羅聞訊立刻報案，救護人員趕抵現場時，陳女倒臥血泊已無氣息，送醫不治，凶刀棄置一旁，房間和樓梯血跡斑斑。檢警相驗發現，死者被利刃刺中10多刀，有些傷口皮肉分離，頸動脈被割斷應是致命傷，死狀淒慘。

警方隨即在峨嵋湖附近找到張的車子，但未見其蹤影，昨天上午，在獅頭坪橋發現2個疑為張男鞋印，研判他可能投湖尋短，但遍尋都沒有發現屍體。

羅姓繼父向警方表示，日前聽兒子提及與女友感情生變，心情不佳，沒想到發生這麼大的事。鄰居也透露，先前常看到2人一起外出吃飯，感情應該不錯。陳女早餐店附近住戶則說，可能因陳女較強勢，發生衝突後，才會難以收拾。

警方調閱路口監視器發現，張男25日午後返回租屋處，下午5時許外出買便當返家，晚間7時50分更換衣物外出，研判當時已行凶，案由檢警偵辦中。

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(中國時報)