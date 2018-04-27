貪汙重判16年 吸奶法官將回籠

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中國時報
／台北報導

收賄養3妻妾的台中高分院法官胡景彬，曾因投資地下錢莊、 出入酒店當眾吸奶，被冠上「吸奶法官」封號，他在5年前利用假勸和手法賣案與「三房」黃月蟾共同收賄300萬元，最高法院痛斥胡男私生活不檢點，又收賄讓司法蒙羞，昨將胡、黃各判刑16年、12年定讞。

胡景彬因隱匿4691萬元可疑財產，前年遭最高法院依財產來源不明罪部分判刑4年6月確定，他入獄服刑後今年初獲准假釋，如今因貪汙遭判刑確定，須再次入監服刑。

判決指出，2011年中港大飯店發生股權糾紛，邱姓創辦人的繼承人控告負責人 邱錦珠要求返還股權，邱女一審敗訴後，透過友人找上胡景彬的三房黃月蟾協助，正巧案件經電腦分案由胡審理，胡於是與律師聯手逼迫對方和解。胡景彬被控連續開9次準備庭刁難對方，並暗示縱使勝訴也要繳高額遺產稅，迫使對方達成和解；期間胡男收受邱女送的琉璃及300萬元賄款，遭特偵組偵辦起訴。

一審依貪汙罪將胡重判16年，財產來源不明罪判4年6月、罰金450萬元，但最高法院認為貪汙罪適用法條有違誤等，予以撤銷，財產來源不明罪部分則駁回上訴定讞。

台中高分院更一審認為，司法是正義的最後一道防線，不容貪臧枉法、知法犯法之情事存在，胡與元配存有婚姻關係又與二房三房同居生子，因生活負擔大竟收取賄賄，依貪汙罪將他判刑16年、併科罰金600萬元，他不服提上訴，最高法院駁回確定。

(中國時報)

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