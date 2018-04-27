少還１萬被拒 賭徒殘殺女債主

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中國時報
／高雄報導

吳姓送貨員積欠吳姓婦人12萬元，分期該還1萬5000元，前天中午到吳婦住處，希望先還5000元，但吳婦拒絕還說要「告訴你媽」，吳憤而以機車大鎖敲擊吳婦頭部，再拖到浴室拿水管勒斃，當晚才由兒子勸說向警方自首，檢方複訊後，依殺人罪嫌將他收押。

警方調查，吳嫌母親和被害婦人住同棟大樓，2家是熟識鄰居，吳嫌平日幫印刷廠送貨，收入不穩定，但沉迷六合彩簽賭，欠下大筆賭債，最後連房子都賣掉還債，家人很不諒解，10多年來陸續向吳婦借錢簽賭。吳婦女兒說，母親生前提到吳嫌就很氣，沒想到竟遭吳勒斃。

警方表示，52歲吳男前晚10時許帶著行凶機車鎖、犯案穿的血衣前往派出所自首，稱殺害66歲吳姓婦人，員警立刻帶他前往吳婦大樓住處，發現死者陳屍浴室，頭部受創且頸部纏繞水管，已氣絕多時，死者家屬接獲噩耗後趕往現場，悲傷欲絕。

吳向警方供稱，他欠被害人12萬元，這期該要還1萬5000元，但最近手頭較緊，所以帶著5000元現金前往吳婦住處，想和對方商量讓他這期少還一點，但吳婦不同意，堅持當天須如數還錢，還揚言告知家人，2人發生激烈口角。

吳認為他個人欠債不該牽扯到家人，一時情緒失控，憤而殺人。吳行凶後，原本開車到台南海邊想尋短自殺，並打電話告知兒子「我殺了人」，希望見兒子最後一面，兒子勸他去派出所自首，不然就不見他，才決定向警方自首。

(中國時報)

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