不滿捷運徵地 地主嗆住哪裡

2018年04月27日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北捷運環狀線中「南環、北環段」沿線土地都市計畫變更，因其中4車站體興建需求，導致5筆土地涉及都市計畫變更，台北市都市計畫委員會昨（26日）針對此案進行討論，反對民眾占多數，有人認為捷運站位置、出入口設計不當，還有人質疑捷運局事前未與地方討論，痛批市府黑箱作業，堅決反對徵收私有地。

部分出入口涉私有地

捷運環狀線南、北環段橫跨雙北市，總經費1378億元，全長20.66公里、18個車站，其中11個車站在北市，因應捷運站出入口、通風井等設施設置，文山區Y3、Y4站及士林區Y26、Y28站涉及私有地，須辦理都市計畫變更及土地徵收。

根據捷運局規畫，Y3站木柵路2段與興隆路4段口及中正路、捷運淡水線交叉口Y26站變更為捷運開發區；Y4站木柵路一段與辛亥路交口、故宮路至善路二段Y28站變更為交通用地，部分地區因捷運站設施用地需求將辦理私有地徵收，引起部分地主不滿。

罔顧民意反彈聲浪大

「若徵收土地要我們搬去哪裡？」Y26站反對徵收土地民眾指出，全家人靠店面維生，且土地是世代流傳，拒絕接受捷運開發徵收土地，市府應另找公有地，避免擾民傷財；有陳情人則批評，市府規畫前完全沒資訊告知，號稱資訊透明的柯P團隊，如今卻黑箱作業，罔顧民意。

針對民眾陳情意見，副市長林欽榮表示，各車站選址及相關規畫部分，捷運局應加強與民眾溝通解釋，並在系統與工程可行性等前提下多方評估各種方案，彙整後再送交委員會討論審議。

(中國時報)