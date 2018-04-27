新莊遷4000墓 蓋第二生命館

2018年04月27日 04:11 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

新莊生命紀念館塔位即將用罄，新北市民政局編列4億元經費，擬將紀念館對面的新莊第一公墓區4000座墳墓遷葬後，興建第二生命紀念館，除提升區域納骨量同時兼顧景觀，預計最快2023年完工。

第一生命館將「爆櫃」

民政局表示，新莊生命紀念館2003年落成以來，不少當地居民將親人遺骨移往此處存放，除了設施新穎明亮，不會給人有「墓仔埔」的感覺；親友悼念親人時，也不用大費周章進入公墓區。

不過，新北市殯葬處長黃秀川說，生命紀念館櫃位設立近3萬個，目前使用超過2萬1000個，使用率7成以上，預計3到5年可能會「爆櫃」。再者，機場捷運通過新莊壽山路附近，不少觀光客經過新莊第一公墓，發現滿山墓碑，總覺得有點「毛毛的」。

經費4億 設7萬塔位

他表示，既然地方有塔位需求，也顧及周邊發展景觀，決定將新莊第一公墓4000座墳墓遷移，接著興建第二座紀念館，屆時將會有3個月的公告期，讓家屬辦理遷葬，若經公告期後，還有墳墓沒人辦理遷出，殯葬處則為幫忙代遷至其他區的納骨塔存放。

黃秀川說，新莊第二生命紀念館的預算，包含遷葬補助、整地以及興建費用，預估為4億元左右，工期預估5年，動工範圍就是公墓區的3.8公頃土地，不會觸碰到後方十八份坑溪、啞口坑溪間的保育區，兩者並不衝突。

他強調，目前規畫設立7萬個櫃位，可銜接原有的生命紀念館，解決新泰五林、甚至是其它區域納骨問題。

市議員黃林玲玲、何淑峰表示，新莊生命紀念館管理完善，使用率高達7成深獲民眾肯定，期待第二座紀念館盡早完工，讓民眾有個舒適緬懷親人之地。

(中國時報)