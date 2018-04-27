創業誠可貴 順利就業更務實

2018年04月27日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市青年事務局成立以來，對青年職涯發展、就業、創業著墨有限，缺乏長遠計畫，市議員謝彰文指出，桃園市整體失業率3.9％，但是青年失業率卻居高不下，15到24歲青年失業率為12.2％，雖低於全國平均值12.5％，但是六都排名第2高，青年事務局應正視青年高失業率的問題，而非創業。

議員促正視失業問題

青年事務局長顏蔚慈表示，青年除了創業外，還積極與勞動局配合，鏈結大數據等，對於每年約2萬名大學畢業生投入就業市場，有積極進行掌握，也有正視青年高失業率的問題。

謝彰文指出，25到29歲青年失業率全國平均值為6.8％，桃園是6.3％，六都排名第2高，青年平均失業率是整體失業率的3倍，青年需要就業機會，而非創業。

要營造友善就業市場

市議員黃婉如表示，大學畢業生剛出社會就恐背學貸50萬，青年事務局口口聲聲說創業，之前的學費都沒辦法還了，還能如何創業？現在應該是鼓勵他們務實考公務人員，如警、消、捷運、環保清潔人員，不要讓年輕人覺得青年事務局是貴族青年事務局，議員萬美玲說，很多年輕人覺得台灣就業市場不友善，紛紛出走到大陸。

謝彰文表示，青年局不要一昧著重青年創業，忽略了一般青年就業。青年事務局應和勞動局跨局處合作，複製新北市成功經驗，推出「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，加上運用最新電腦虛擬面試科技，輔導青年順利就業。

(中國時報)