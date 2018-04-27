多功能機採收紅藜 省時省工

2018年04月27日 04:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣褒忠鄉農會紅藜示範田26日收成，豔紅的藜麥穗美不勝收，為了節省人工，農會借來大型多功能採收機，6分大的藜麥田約1小時就全部採收完成，比人工速度快6倍以上，農民梁能平露出歡喜豐收的笑容。

褒忠鄉農會推廣種植有「穀物紅寶石」之稱的紅藜，去年11月底與農民契作開闢了6分地，梁能平成為示範栽培的先鋒，經過約4個月終成熟，沉甸甸的紅藜穗垂掛植株，農會特地向台南農改場借來一部大型多功能農機。

僅需1人操作 2人裝袋

該多功能機械採收只需要1人操作機器，另2人整理經過脫葉、脫穗後裝入麻布袋的藜麥就可，6分地1小時便完成收成，非常有效率。

梁能平表示，若以人工採收1分地約需40小時才能完成，6分地要240小時，如果用傳統低速的捆紮機收割，1分地要5小時，且事後還得再費時脫粒，高速捆紮機採收1分地約需2.85小時，經烘乾後同樣得再行脫粒，多功能採收機收割、脫粒、脫葉一氣呵成，省下可觀人力。

紅藜全身寶 經濟效益高

農會總幹事吳金元說，該多功能採收機可以收割水稻、小麥、豆類、紅藜等雜糧作物，全國只有2部，台東是台灣紅藜的主要產地，因為耕地大多數位處山區，田地上下高度落差大，無法用大型機器採收，只能以小型機械，大部分則都人工採收，人力成本相對高，褒忠位於平原，大小農機都適用。

吳金元表示，紅藜幾乎裡裡外外都是寶，除了是抗氧化等養生食品外，可當插花花材，藜麥皮為皂化劑，可以當清潔用品，和無患子一樣是天然清潔劑，對農民而言是高經濟作物，目前市價每公斤高達500元以上，1分地平均可收約400公斤，收益不錯。

(中國時報)