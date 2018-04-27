屏東盼高鐵設站 數字會說話

爭取高鐵到屏東聯盟發起「搭好搭滿」，鼓勵高鐵族利用台鐵轉乘，用實際運量讓中央聽到屏東需求。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

交通部審查高鐵南延屏東做出再議決定，席間有學者建議將左營站改成「高屏站」，讓地方氣炸，為展現民眾對大眾運輸需求，爭取高鐵到屏東聯盟發起「搭好搭滿運動」，鼓勵高鐵旅客多利用台鐵轉乘，以行動向政府表達屏東人渴望高鐵設站需求。

發起「搭好搭滿運動」

高鐵延伸與否近來在地方吵得風風火火，有民眾實際從屏東火車站轉乘至高鐵左營站，以最省的時間實測超過1小時，並將過程拍攝成影片，為了證明高鐵到屏東並非北部學者所說，「花數百億元僅省下10分鐘」。

爭取高鐵到屏東聯盟指出，根據台鐵提供數據，從高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區乘客，去年已達62.9萬人次，從屏東地區搭乘台鐵至高鐵左營站乘客也有59.3萬人次，合計高鐵左營站往返屏東共122.5萬人次。

換算結果每日有3356人次來回往返高鐵左營站與屏東縣各車站，若依交通部2016年運量統計，墾丁快線及恆春市區公車年運量達75萬人次，裡頭也有不少潛在高鐵乘客，「需求就讓數字說話」。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄在交通部審查會議中指出，高鐵南延財務、運量都明顯高估，若以相關經濟及財務指標顯示，高鐵南延屏東並不可行。

屏東縣議員劉育豪反駁說，高鐵南延不該一直討論收益、財務，應著眼國土規畫，屏東是六都外第二大縣、有83萬人口，若國家重大交通建設總跳過屏東，持續重北輕南，屏東下一代的未來將嚴重輸在起跑點上、持續被邊緣化。

以行動表達渴望需求

爭取高鐵到屏東聯盟鼓勵在外地上班、念書的遊子或外地遊客，搭高鐵轉台鐵往返屏東，讓政府了解屏東人對高鐵延伸的迫切需求。

(中國時報)

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