釐清疑慮 議員考察北屯捷運機廠

台中市議會「監督電聯車及設備品質專案小組」成員，26日前往北屯捷運機廠實地考察。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議會「監督電聯車及設備品質專案小組」，26日前往北屯捷運機廠實地考察，了解捷運電聯車製造品質及沿線噪音管制措施；專案小組召集人張立傑要求提供電聯車出廠證明文件，佐證製造來源，以釐清相關疑慮。

台中市議會專案小組包括張立傑、顏莉敏、陳政顯、謝明源、陳成添等，前往北屯捷運機廠行控中心聽取簡報後，至維修廠了解電聯車內裝設計，參觀機廠內主變電站、主維修廠及洗車廠等設施。

台中市交通局長王義川說，台中捷運機電系統可細分為電聯車、通訊子系統、機廠設備、自動收費系統等6個子系統；由日本川崎重工株式會社、法國阿爾斯通運輸公司及國內中鼎工程等3家國際大廠共同承攬，目前工程進度穩定超前。

捷運綠線18列電聯車廂中有9列為日本原廠製造，另9列則採工業合作方式在國內組裝；為提升國內廠商技術能力，採技術轉移方式，由日本原廠提供電聯車原料及零件，委託國內台灣車輛公司進行組裝。

張立傑說，為證明9列電聯車確實由日本原廠進口，確保在台組裝的9列電聯車品質與原廠相同，交通局應要求廠商提供電聯車出廠證明文件，證明電聯車製造來源。王義川表示，將要求廠商提供日本原廠及在台組裝車輛的組件來源對照表，釐清專案小組的疑慮。

(中國時報)

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